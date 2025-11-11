CHAPADA DIAMANTINA
Homem é preso por armazenar imagens de abuso infantojuvenil na Bahia
Operação M3dlin foi deflagrada pela Polícia Federal, nesta terça-feira, 11
Por Redação
Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira, 11, suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil, em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.
A prisão ocorreu durante a Operação M3dlin, deflagrada pela Polícia Federal para cumprir mandado judicial de busca domiciliar e apreensão de dispositivos cibernéticos.
De acordo com as investigações, o suspeito foi identificado como responsável pelo compartilhamento de materiais ilícitos pela internet.
Leia Também:
Os dispositivos cibernéticos apreendidos serão periciados com o objetivo de identificar outros suspeitos e impedir a propagação do material. O mandado foi expedido pela Justiça Federal em Feira de Santana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes