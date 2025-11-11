Menu
CHAPADA DIAMANTINA

Homem é preso por armazenar imagens de abuso infantojuvenil na Bahia

Operação M3dlin foi deflagrada pela Polícia Federal, nesta terça-feira, 11

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 12:08 h
Os dispositivos cibernéticos apreendidos serão periciados
-

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira, 11, suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil, em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

A prisão ocorreu durante a Operação M3dlin, deflagrada pela Polícia Federal para cumprir mandado judicial de busca domiciliar e apreensão de dispositivos cibernéticos.

De acordo com as investigações, o suspeito foi identificado como responsável pelo compartilhamento de materiais ilícitos pela internet.

Os dispositivos cibernéticos apreendidos serão periciados com o objetivo de identificar outros suspeitos e impedir a propagação do material. O mandado foi expedido pela Justiça Federal em Feira de Santana.

