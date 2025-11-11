Batalhão de Choque chega a São Félix após tiroteio que afetou tráfego na BR-101

Confronto aconteceu nas imediações da Ponte da Pedra do Cavalo - Foto: Reprodução

Após um intenso tiroteio que assustou moradores de Muritiba e São Félix, no Recôncavo Baiano, na manhã desta terça-feira, 11, as Polícias Militar e Civil reforçaram as ações na região. Além disso, o Batalhão de Choque (BPCh) da Polícia Militar chegou à cidade de São Félix para ampliar o combate ao crime organizado no Recôncavo. O confronto ocorreu nas imediações da Ponte da Pedra do Cavalo, ponto que liga os dois municípios, e comprometeu o tráfego no trecho da BR-101.

De acordo com informações preliminares, um grupo fortemente armado, ligado à facção Bonde do Maluco (BDM), foi localizado por equipes da Polícia Militar durante uma operação na área. Em um dos momentos mais tensos, os policiais foram recebidos a tiros ao entrarem em uma área de pedreira e mata, precisando se abrigar para se proteger dos disparos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que unidades ordinárias e especializadas das Polícias Militar e Civil iniciaram um protocolo de reforço das ações na região de São Félix.

Com o reforço do Batalhão de Choque, novas ações estão sendo realizadas tanto na zona urbana quanto em áreas de mata fechada. Pontos de bloqueio foram montados em locais estratégicos, com o objetivo de localizar os suspeitos e garantir a segurança da população.

As operações contam com o apoio da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), das 20ª e 80ª Companhias Independentes da PM, além da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte.

A SSP reforça que informações que auxiliem as Forças de Segurança podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do telefone 181 (Disque Denúncia).

Até o momento, não há registro de feridos, presos ou apreensões.