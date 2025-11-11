Menu
REVELOU

Cristiano Ronaldo toma decisão sobre a Copa do Mundo de 2026

Craque português deu declaração durante um fórum sobre turismo realizado na Arábia Saudita

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 12:18 h
CR7 quebra o silêncio e fala sobre jogar a Copa do Mundo de 2026
CR7 quebra o silêncio e fala sobre jogar a Copa do Mundo de 2026 -

O craque português Cristiano Ronaldo confirmou que a Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira. Aos 41 anos na data do torneio, o atacante do Al Nassr afirmou que o fim da trajetória com a camisa de Portugal está próximo.

“Definitivamente, sim”, respondeu CR7 ao ser questionado se o próximo Mundial será o último. “Terei 41 anos e acredito que será o momento”, disse o jogador durante um fórum sobre turismo realizado na Arábia Saudita, nesta terça-feira, 11.

Mesmo ainda atuando em alto nível, o astro reconheceu que o fim da carreira profissional está se aproximando: “Sejamos honestos, quando digo em breve, provavelmente significa mais um ou dois anos”, declarou Cristiano.

Portugal, no entanto, ainda precisa confirmar sua presença na próxima Copa. A seleção comandada por Roberto Martínez pode garantir a vaga já na quinta-feira, caso vença a Irlanda pelas Eliminatórias.

Cristiano Ronaldo participou de cinco edições do Mundial, com destaque para o quarto lugar em 2006, na Alemanha — sua melhor campanha com a Seleção Portuguesa.

Após uma carreira marcada por conquistas e recordes no Manchester United, Real Madrid e Juventus, CR7 surpreendeu o mundo do futebol ao assinar com o Al Nassr, em 2023. A transferência do camisa 7 abriu caminho para a chegada de outras grandes estrelas à Arábia Saudita, país que será sede da Copa do Mundo de 2034.

