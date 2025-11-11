AGENDA
Léo Santana, Timbalada e mais: veja os ensaios de verão em Salvador
Brown, Timbalada, Katulê e Léo Santana aquecem a temporada de ensaios e festivais
Por Bianca Carneiro
O verãoem Salvador promete ser de pura energia e ritmo contagiante. Embora a data da estação mais quente do ano seja oficialmente 21 de dezembro, na Bahia, a tradição é aquecer a temporada o quanto antes.
A temporada dos ensaios e festas de verão irá reunir grandes nomes da música baiana e nacional em eventos que antecipam o clima do Carnaval.
De Carlinhos Brown comandando o Sarau du Brown, à batida inconfundível da Timbalada, passando pela mistura de estilos do Baile da Santinha, pelo Pranchão com Durval, Ara Ketu e Xanddy Harmonia, até o Festival de Verão, a capital baiana se consolida mais uma vez como o palco mais quente e vibrante do país.
Confira os ensaios já confirmados em Salvador
Ensaio do Katulê
- Atrações: Banda Katulê e convidados especiais
- Quando: Todas as quintas-feiras, a partir de 20 de novembro, às 16h
- Onde: Baía Sunset – Largo dos Aflitos, Salvador
- Ingressos: informações e reservas pelo WhatsApp (71) 98808-5340
Ensaio de Verão dos Filhos de Jorge
- Atrações: banda Filhos de Jorge
- Quando: A partir de 22 de novembro, às 16h
- Onde: Trapiche Barnabé – Salvador
- Ingressos: Entre R$ 65 e R$ 260
- Vendas: na plataforma Ticketmaker
Sarau du Brown – “Paixão de Rua”
- Atrações: Carlinhos Brown
- Quando: 23 de novembro, 14 de dezembro e 11 de janeiro
- Onde: Candyall Guetho Square
- Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 600
- Vendas: na plataforma Bora Tickets
Ensaios de Verão da Timbalada
- Atrações: Timbalada
- Quando: 7 de dezembro de 2025, a partir das 16h
- Onde: Candyall Guetho Square
- Ingressos: Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote)
- Vendas na loja Bora Tickets - no 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site boratickets.com.br
Baile da Santinha
- Atrações: Léo Santana | Thiaguinho | Ludmilla | Natanzinho Lima
- Quando: 9 de janeiro
- Onde: Wet Eventos
- Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 380
- Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site boratickets.com.br
Pranchão
- Atrações: Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia
- Quando: 10 de Janeiro de 2026, às 15h
- Onde: Arena Fonte Nova
- Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 240
- Vendas: Ticketmaker
Festival de Verão Salvador 2026
- Atrações: Rachel Reis, Márcio Victor, Ney Matogrosso, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Teto, WIU, Luísa Sonza, Léo Santana, Wesley Safadão, Elba Ramalho, Péricles e Belo.
- Quando: 24 e 25 de janeiro de 2026
- Onde: Arena FV – Wet Eventos – Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA
- Abertura dos portões: 15h. Início dos shows: 16h
- Ingressos: Entre R$ 80 e R$ 280
- Vendas: Sympla
