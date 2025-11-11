Menu
VERÃO
AGENDA

Léo Santana, Timbalada e mais: veja os ensaios de verão em Salvador

Brown, Timbalada, Katulê e Léo Santana aquecem a temporada de ensaios e festivais

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

11/11/2025 - 12:24 h
Verão em Salvador promete ser de pura energia
Verão em Salvador promete ser de pura energia -

O verãoem Salvador promete ser de pura energia e ritmo contagiante. Embora a data da estação mais quente do ano seja oficialmente 21 de dezembro, na Bahia, a tradição é aquecer a temporada o quanto antes.

A temporada dos ensaios e festas de verão irá reunir grandes nomes da música baiana e nacional em eventos que antecipam o clima do Carnaval.

Leia Também:

Maior evento de Carlinhos Brown volta após 2 anos de pausa
Verão baiano já começou: Sauípe Weekend 2025 é lançado com festa em Salvador
Carnaval da Bahia terá movimentação histórica de turistas estrangeiros em 2025

De Carlinhos Brown comandando o Sarau du Brown, à batida inconfundível da Timbalada, passando pela mistura de estilos do Baile da Santinha, pelo Pranchão com Durval, Ara Ketu e Xanddy Harmonia, até o Festival de Verão, a capital baiana se consolida mais uma vez como o palco mais quente e vibrante do país.

Confira os ensaios já confirmados em Salvador

Ensaio do Katulê

  • Atrações: Banda Katulê e convidados especiais
  • Quando: Todas as quintas-feiras, a partir de 20 de novembro, às 16h
  • Onde: Baía Sunset – Largo dos Aflitos, Salvador
  • Ingressos: informações e reservas pelo WhatsApp (71) 98808-5340

Ensaio de Verão dos Filhos de Jorge

  • Atrações: banda Filhos de Jorge
  • Quando: A partir de 22 de novembro, às 16h
  • Onde: Trapiche Barnabé – Salvador
  • Ingressos: Entre R$ 65 e R$ 260
  • Vendas: na plataforma Ticketmaker

Sarau du Brown – “Paixão de Rua”

  • Atrações: Carlinhos Brown
  • Quando: 23 de novembro, 14 de dezembro e 11 de janeiro
  • Onde: Candyall Guetho Square
  • Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 600
  • Vendas: na plataforma Bora Tickets

Ensaios de Verão da Timbalada

  • Atrações: Timbalada
  • Quando: 7 de dezembro de 2025, a partir das 16h
  • Onde: Candyall Guetho Square
  • Ingressos: Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote)
  • Vendas na loja Bora Tickets - no 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site boratickets.com.br

Baile da Santinha

  • Atrações: Léo Santana | Thiaguinho | Ludmilla | Natanzinho Lima
  • Quando: 9 de janeiro
  • Onde: Wet Eventos
  • Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 380
  • Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site boratickets.com.br

Pranchão

  • Atrações: Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia
  • Quando: 10 de Janeiro de 2026, às 15h
  • Onde: Arena Fonte Nova
  • Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 240
  • Vendas: Ticketmaker

Festival de Verão Salvador 2026

  • Atrações: Rachel Reis, Márcio Victor, Ney Matogrosso, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Teto, WIU, Luísa Sonza, Léo Santana, Wesley Safadão, Elba Ramalho, Péricles e Belo.
  • Quando: 24 e 25 de janeiro de 2026
  • Onde: Arena FV – Wet Eventos – Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA
  • Abertura dos portões: 15h. Início dos shows: 16h
  • Ingressos: Entre R$ 80 e R$ 280
  • Vendas: Sympla

