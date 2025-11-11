Léo Santana, Timbalada e mais: veja os ensaios de verão em Salvador

Verão em Salvador promete ser de pura energia - Foto: Divulgação

O verãoem Salvador promete ser de pura energia e ritmo contagiante. Embora a data da estação mais quente do ano seja oficialmente 21 de dezembro, na Bahia, a tradição é aquecer a temporada o quanto antes.

A temporada dos ensaios e festas de verão irá reunir grandes nomes da música baiana e nacional em eventos que antecipam o clima do Carnaval.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De Carlinhos Brown comandando o Sarau du Brown, à batida inconfundível da Timbalada, passando pela mistura de estilos do Baile da Santinha, pelo Pranchão com Durval, Ara Ketu e Xanddy Harmonia, até o Festival de Verão, a capital baiana se consolida mais uma vez como o palco mais quente e vibrante do país.



Confira os ensaios já confirmados em Salvador

Ensaio do Katulê

Atrações: Banda Katulê e convidados especiais

Banda Katulê e convidados especiais Quando: Todas as quintas-feiras, a partir de 20 de novembro, às 16h

Todas as quintas-feiras, a partir de 20 de novembro, às 16h Onde: Baía Sunset – Largo dos Aflitos, Salvador

Baía Sunset – Largo dos Aflitos, Salvador Ingressos: informações e reservas pelo WhatsApp (71) 98808-5340

Ensaio de Verão dos Filhos de Jorge

Atrações: banda Filhos de Jorge

banda Filhos de Jorge Quando: A partir de 22 de novembro, às 16h

A partir de 22 de novembro, às Onde: Trapiche Barnabé – Salvador

Ingressos: Entre R$ 65 e R$ 260

Entre Vendas: na plataforma Ticketmaker na plataforma

Sarau du Brown – “Paixão de Rua”

Atrações: Carlinhos Brown

Carlinhos Brown Quando: 23 de novembro, 14 de dezembro e 11 de janeiro

23 de novembro, 14 de dezembro e 11 de janeiro Onde: Candyall Guetho Square

Candyall Guetho Square Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 600

Entre R$ 120 e R$ 600 Vendas: na plataforma Bora Tickets

Ensaios de Verão da Timbalada

Atrações: Timbalada

Timbalada Quando: 7 de dezembro de 2025, a partir das 16h

7 de dezembro de 2025, a partir das 16h Onde: Candyall Guetho Square

Candyall Guetho Square Ingressos: Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote)

Pista R$ 150 (meia 1º lote) / Camarote R$ 250 (meia 1º lote) / Lounge R$ 350 (meia 1º lote) Vendas na loja Bora Tickets - no 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site boratickets.com.br

Baile da Santinha

Atrações: Léo Santana | Thiaguinho | Ludmilla | Natanzinho Lima

Léo Santana | Thiaguinho | Ludmilla | Natanzinho Lima Quando: 9 de janeiro

9 de janeiro Onde: Wet Eventos

Wet Eventos Ingressos: Entre R$ 60 e R$ 380

Entre R$ 60 e R$ 380 Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site boratickets.com.br

Pranchão

Atrações: Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia

Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia Quando: 10 de Janeiro de 2026, às 15h

10 de Janeiro de 2026, às 15h Onde: Arena Fonte Nova

Arena Fonte Nova Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 240

Entre R$ 120 e R$ 240 Vendas: Ticketmaker

Festival de Verão Salvador 2026