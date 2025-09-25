Menu
MÚSICA

Verão baiano já começou: Sauípe Weekend 2025 é lançado com festa em Salvador

Segunda edição da festa terá shows sobre pranchões e homenageará 40 anos do Axé

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

25/09/2025 - 0:03 h
Buja Ferreira (Timbalada) é uma das atrações confirmadas
Buja Ferreira (Timbalada) é uma das atrações confirmadas

O clima do verão baiano tomou conta de Salvador na noite desta terça-feira, 23, durante o coquetel de lançamento do Sauípe Weekend 2025. Realizado pela Oquei Entretenimento, NA Entretenimento e Costa do Sauípe, o evento exclusivo apresentou a programação completa da segunda edição do festival, que acontecerá de 20 a 22 de novembro na Costa do Sauípe, celebrando os 40 anos da Axé Music.

Os convidados se divertiram ao som de Cainan Gramacho, que recebeu no palco algumas das atrações confirmadas para novembro, incluindo Compadre Washington, Felipe Pezzoni, Battata e Buja Ferreira (Timbalada).

Entre os presentes estavam artistas, empresários, jornalistas e personalidades, como Renilson dos Santos, Maurício Teles Barbosa, Mariana Lisbôa, Preto Casagrande, Rey Gramacho, Helaine Schindler, Emerson Ferretti, Juliana Paiva, Renato Piaba, Osmar Marrom Martins e Camila Marinho.

Para os organizadores, o festival vai além da música: é uma experiência cultural completa. Com quase 70% das hospedagens já vendidas, os sócios da Oquei, Ricardo e Rafael Cal, destacaram a importância do evento para a música baiana e o turismo local. Em vez de trios elétricos, os artistas se apresentarão sobre pranchões, aproximando ainda mais o público dos shows.

A programação oficial contará com noites temáticas, reunindo grandes nomes do Axé, como É o Tchan, Tomate, Filhos de Jorge, Jau, Banda Eva, Psirico, Saulo, Timbalada e Alexandre Peixe, além de DJs como Pedro Chamusca, Gueri e DJ Nav.

