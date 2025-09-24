Terça da Bênção retorna ao Pelourinho em outubro

O evento surgiu há mais de 40 anos - Foto: Divulgação

Os fãs de samba já podem celebrar, pois a Terça da Bênção retornará ao Pelourinho no dia 7 de outubro. O evento, promovido por Clarindo Silva, pretende realizar uma demonstração de fé e resistência, juntamente com muita música boa.

Marcada para às 20h, na Cantina da Lua, a abertura contará com a apresentação da banda Viola de Doze. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na portaria do local do evento.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que a Terça da Bênção nasceu em 1983, em meio ao esvaziamento do Centro Histórico, e sua última edição aconteceu em 2013. “Enquanto estava sendo gerida por mim, durante 30 anos, a festa sobreviveu. Agora, sem apoio oficial, ouso novamente”, afirmou Clarindo Silva.

Ele ainda pediu apoio dos órgãos governamentais. “Estou clamando às autoridades, às empresas, à sociedade para se irmanarem conosco. O Pelourinho não pode viver só de Carnaval, Natal e São João. Precisamos devolver o hábito das pessoas frequentarem este lugar que é a alma de Salvador”, completou.

A força de retornar

Passando pela mesma crise que viveu há quarenta e dois anos, o Centro Histórico recebe um sopro de esperança com a atitude de Clarindo, que aos 83 anos luta pela reestruturação da fé e essência do Pelourinho.

Clarindo e a Cantina da Lua | Foto: Divulgação

Um dos criadores da banda Viola de Doze, Helon Neves destacou a importância do retorno do evento. “A importância de trazer de volta a terça da bênção, é como diz o nosso grande mestre Clarindo, ‘preservar para perpetuar’, é valorizar a cultura, a arte, a boa música”, disse.

Já Menininho, o outro fundador do grupo, reforça que este retorno da Terça da Bênção significa “voltar com chave de ouro, num local que é maravilhoso, com energia maravilhosa, que é a Cantina da Lua”.

“A gente convoca, a gente convida todos vocês para participar desse retorno, vai ser maravilhoso esse lindo evento. Vida Longa à Cantina da Lua, vida longa à Terça da Bênção, vida longa a Clarindo Silva e ao samba da Bahia”, completou.