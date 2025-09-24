DE VOLTA!
Terça da Bênção retorna ao Pelourinho em outubro
O evento pretende reunir fé, música e resistência no coração da cidade
Por Franciely Gomes
Os fãs de samba já podem celebrar, pois a Terça da Bênção retornará ao Pelourinho no dia 7 de outubro. O evento, promovido por Clarindo Silva, pretende realizar uma demonstração de fé e resistência, juntamente com muita música boa.
Marcada para às 20h, na Cantina da Lua, a abertura contará com a apresentação da banda Viola de Doze. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na portaria do local do evento.
Vale lembrar que a Terça da Bênção nasceu em 1983, em meio ao esvaziamento do Centro Histórico, e sua última edição aconteceu em 2013. “Enquanto estava sendo gerida por mim, durante 30 anos, a festa sobreviveu. Agora, sem apoio oficial, ouso novamente”, afirmou Clarindo Silva.
Ele ainda pediu apoio dos órgãos governamentais. “Estou clamando às autoridades, às empresas, à sociedade para se irmanarem conosco. O Pelourinho não pode viver só de Carnaval, Natal e São João. Precisamos devolver o hábito das pessoas frequentarem este lugar que é a alma de Salvador”, completou.
Leia Também:
A força de retornar
Passando pela mesma crise que viveu há quarenta e dois anos, o Centro Histórico recebe um sopro de esperança com a atitude de Clarindo, que aos 83 anos luta pela reestruturação da fé e essência do Pelourinho.
Um dos criadores da banda Viola de Doze, Helon Neves destacou a importância do retorno do evento. “A importância de trazer de volta a terça da bênção, é como diz o nosso grande mestre Clarindo, ‘preservar para perpetuar’, é valorizar a cultura, a arte, a boa música”, disse.
Já Menininho, o outro fundador do grupo, reforça que este retorno da Terça da Bênção significa “voltar com chave de ouro, num local que é maravilhoso, com energia maravilhosa, que é a Cantina da Lua”.
“A gente convoca, a gente convida todos vocês para participar desse retorno, vai ser maravilhoso esse lindo evento. Vida Longa à Cantina da Lua, vida longa à Terça da Bênção, vida longa a Clarindo Silva e ao samba da Bahia”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes