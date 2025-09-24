Fazcultura recebe aporte milionário e bate recorde desde a sua criação

Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro - Foto: Reprodução internet

O governo do Estado da Bahia autorizou a liberação de R$ 5 milhões como verba suplementar para fortalecer o Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, o Fazcultura.

A medida é um decreto (24.008) do governador Jerônimo Rodrigues, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 23, e amplia o orçamento do programa para R$ 20 milhões em 2025, número recorde desde que foi criado na década de 90.

O incremento da verba no Fazcultura é confirmado depois que as secretarias estaduais de Cultura (SecultBA) e da Fazendo (Sefaz) executaram integralmente os R$ 15 milhões direcionados ao programa para este ano.

Segundo informações do governo, essa é a primeira vez que o orçamento é totalmente investido com antecedência. Até o momento, o Fazcultura incentivou 38 projetos em 2025, alguns já contemplados pela ampliação do valor máximo do apoio destinado a cada proposta, que passou de R$1 milhão para R$1.5 milhão em 2024.

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro. destaca que este ano foram registrados dez novos patrocinadores que passaram a fortalecer a lista de entidades apoiadoras da cultura na Bahia.

“A suplementação garantida pelo governador, somada à execução em tempo recorde do orçamento inicial do Fazcultura, demonstra a consolidação do programa enquanto política de parceria entre o público e o privado para o fortalecimento da cultura em toda Bahia”, comentou Bruno Monteiro.

As inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro. O Fazcultura integra o Sistema de Fomento e Financiamento à Cultura do Sistema Estadual de Cultura do Governo do Estado da Bahia.

Criado em 1996 e executado pela SecultBa em parceria com a SefazBa, é uma iniciativa que viabiliza o abatimento no ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) para empresas que patrocinam propostas culturais aprovadas.