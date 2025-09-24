Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOMENTO À CULTURA

Fazcultura recebe aporte milionário e bate recorde desde a sua criação

Essa é a primeira vez que o orçamento é totalmente investido com antecedência

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

24/09/2025 - 9:27 h
Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro
Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro -

O governo do Estado da Bahia autorizou a liberação de R$ 5 milhões como verba suplementar para fortalecer o Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, o Fazcultura.

Leia Também:

Manifestações culturais do Recôncavo Baiano recebem R$ 500 mil
Empresas poderão transformar impostos em apoio à cultura em Salvador
Cultura, Esporte e Lazer ganham destaque na Expofeira 2025

A medida é um decreto (24.008) do governador Jerônimo Rodrigues, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 23, e amplia o orçamento do programa para R$ 20 milhões em 2025, número recorde desde que foi criado na década de 90.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O incremento da verba no Fazcultura é confirmado depois que as secretarias estaduais de Cultura (SecultBA) e da Fazendo (Sefaz) executaram integralmente os R$ 15 milhões direcionados ao programa para este ano.

Segundo informações do governo, essa é a primeira vez que o orçamento é totalmente investido com antecedência. Até o momento, o Fazcultura incentivou 38 projetos em 2025, alguns já contemplados pela ampliação do valor máximo do apoio destinado a cada proposta, que passou de R$1 milhão para R$1.5 milhão em 2024.

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro. destaca que este ano foram registrados dez novos patrocinadores que passaram a fortalecer a lista de entidades apoiadoras da cultura na Bahia.

“A suplementação garantida pelo governador, somada à execução em tempo recorde do orçamento inicial do Fazcultura, demonstra a consolidação do programa enquanto política de parceria entre o público e o privado para o fortalecimento da cultura em toda Bahia”, comentou Bruno Monteiro.

As inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro. O Fazcultura integra o Sistema de Fomento e Financiamento à Cultura do Sistema Estadual de Cultura do Governo do Estado da Bahia.

Criado em 1996 e executado pela SecultBa em parceria com a SefazBa, é uma iniciativa que viabiliza o abatimento no ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) para empresas que patrocinam propostas culturais aprovadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fazcultura Governo da Bahia projetos culturais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Inscrições para novos projetos apoiados pelo Fazcultura continuam abertas até 31 de dezembro
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x