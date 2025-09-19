Manifestações culturais do Recôncavo Baiano recebem R$ 500 mil

O evento premiou as manifestações culturais - Foto: Secom

Cinco manifestações culturais do Recôncavo Baiano foram premiadas nesta semana. As instituições receberam o montante de R$ 100 mil cada, após vencerem a premiação Conectar Cultural, organizada pela Neoenergia, que contou com cerca de 250 participantes.

As escolhidas foram: Nego Fugido, Samba do Machucador, Artesãos de Saubara, Filarmônica de São Félix e Mulheres Negras e Quilombolas de Cachoeira.

Além do prêmio em dinheiro, elas terão seus saberes e fazeres registrados em uma publicação física e digital trilíngue, de caráter multimídia, garantindo a paliação do alcance de seus projetos e a valorização da identidade da região.

“O Conectar Cultural é a realização de um sonho pensado há mais de um ano e que hoje ganha vida no Recôncavo, território marcado pela pluralidade e riqueza cultural”, explicou Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia.

“Nosso compromisso no Instituto é levar recursos também para além dos grandes centros, chegando a comunidades do interior, valorizando saberes e fazeres que preservam o patrimônio material e reforçam o pertencimento”, completou ela.

Categorias e premiações

Cada instituição apresentou um projeto cultural e venceu uma categoria da premiação. A cerimônia de anúncio dos vencedores aconteceu no último sábado, 13, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, reunindo mestres, jovens e lideranças comunitárias.

Manifestação centenária da cidade de Santo Amaro, o Nego Fugido venceu com o projeto “Nego Fugido e as Memórias das Testemunhas: O Corpo e o Recôncavo como Território de Aprendizagens”.

O projeto valoriza o protagonismo de crianças e adolescentes na preservação dos saberes quilombolas, por meio da produção de livros, e-books, materiais audiovisuais e ações socioeducativas.

Já a Associação dos Artesãos, de Saubara, apresentou o projeto do minidocumentário “Renda de Bilro e Trançado de Palha – Memória e Patrimônio”, que visa registrar e difundir os saberes locais, unindo gerações de marisqueiras, trançadeiras e rendeiras.

O Samba do Machucador, de Cruz das Almas, foi contemplado com o “Festival da Cultura Popular: Uma Jornada pelas Raízes do Recôncavo”. O projeto garante a implementação de oficinas de música, percussão, samba de roda e turbantes, rodas de conversa em escolas, feiras e apresentações culturais.

Representando a cidade de São Félix, a Sociedade Filarmônica União Sanfelixta apresentou uma iniciativa de apresentações musicais gratuitas a bairros periféricos e comunidades rurais, ampliando o acesso à cultura, aproximando a população da música instrumental e valorizando a identidade cultural local.

Por fim, a Articulação de Mulheres Negras e Quilombolas do Quilombo Engenho da Ponte, em Cachoeira, venceu com um projeto sobre a realização do 11º Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas, o fortalecimento da Caravana Cultural da Salvaguarda Negra em sete territórios e a criação do Plano de Salvaguarda Negra dos Quilombos de Cachoeira.