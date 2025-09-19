Menu
HOME > CULTURA
EVENTO

Releitura de obra clássica, 'O Beijo no Asfalto' chega a Salvador

A peça teatral será exibida sexta-feira e sábado

Grazy Kaimbé*

Por Grazy Kaimbé*

19/09/2025 - 11:08 h | Atualizada em 19/09/2025 - 20:58
A peça será exibida no Teatro Faresi
A peça será exibida no Teatro Faresi

A peça O Beijo no Asfalto faz sua estreia na capital baiana nesta sexta-feira, 19. Releitura do clássico de Nelson Rodrigues, de 1960, a trama aborda hipocrisia social, violência policial e manipulação midiática.

Com os atores Arthur Celis, Augusto Barbosa, Freitas Jr. e Juliana Costa no elenco, o espetáculo ganha uma versão atualizada da história, preservando sua essência e introduzindo novos elementos que dialogam com os tempos atuais.

“Trata-se de uma releitura para trazer a peça aos tempos atuais, mas sem mexer no conceito original e, sobretudo, preservando a memória do autor. Isso é o mais importante: manter a visão dele sobre o ser humano, sobre o caráter humano, respeitando também a visão política e o contexto da época em que a peça foi escrita”, explica o diretor Fábio Tavares.

“Basicamente, as mudanças estão mais na estrutura cênica do espetáculo e em alguns pontos da finalização do texto, que traz uma surpresa em relação às personagens”, completa ele.

A apresentação se estende ao sábado, 20, às 20h, no Teatro Faresi, localizado em Ondina. O valor dos ingressos variam entre R$ 30 e R$ 80, e podem ser adquiridos através da plataforma Ingresso Digital.

*Sob supervisão de Eugênio Afonso

Tags:

Nelson Rodrigues o beijo no asfalto peça de teatro

x