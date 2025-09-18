Peça com Wagner Moura inicia venda de ingressos em Salvador; confira

Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla - Foto: Reprodução| Redes sociais

Wagner Moura retorna aos palcos de Salvador com o espetáculo “UM JULGAMENTO - depois do Inimigo do Povo”. A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira, 24, ao meio-dia, com preços populares a partir de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), disponíveis na plataforma Sympla.

O espetáculo ficará em cartaz no Trapiche Barnabé, de 3 a 12 de outubro. Além de Wagner Moura, a dupla baiana Fernanda Paquelet e Marcelo Flores integra o elenco local.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O roteiro e o texto da peça são assinados por Lucas Paraizo, um dos roteiristas de cinema e séries autorais mais premiados do Brasil, em parceria com Christiane Jatahy.

'UM JULGAMENTO - depois do Inimigo do Povo'

A peça é baseada na clássica obra “Um Inimigo do Povo”, de Henrik Ibsen. Wagner Moura interpreta Thomas Stockmann, um médico que denuncia a contaminação das águas de um balneário e enfrenta o questionamento da população, que o considera um inimigo do povo.