Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEATRO

Peça com Wagner Moura inicia venda de ingressos em Salvador; confira

Espetáculo ficará em cartaz no Trapiche Barnabé

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/09/2025 - 15:23 h
Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla
Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla -

Wagner Moura retorna aos palcos de Salvador com o espetáculo “UM JULGAMENTO - depois do Inimigo do Povo”. A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira, 24, ao meio-dia, com preços populares a partir de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), disponíveis na plataforma Sympla.

O espetáculo ficará em cartaz no Trapiche Barnabé, de 3 a 12 de outubro. Além de Wagner Moura, a dupla baiana Fernanda Paquelet e Marcelo Flores integra o elenco local.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caetano Veloso detona PEC da Blindagem e convoca para manifestação
Retrato inédito de Picasso com Dora Maar é revelado após 80 anos
Daniela Mercury, cosplay e mais: confira eventos imperdíveis em Salvador

O roteiro e o texto da peça são assinados por Lucas Paraizo, um dos roteiristas de cinema e séries autorais mais premiados do Brasil, em parceria com Christiane Jatahy.

'UM JULGAMENTO - depois do Inimigo do Povo'

A peça é baseada na clássica obra “Um Inimigo do Povo”, de Henrik Ibsen. Wagner Moura interpreta Thomas Stockmann, um médico que denuncia a contaminação das águas de um balneário e enfrenta o questionamento da população, que o considera um inimigo do povo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

peça Teatro wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

x