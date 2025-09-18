Retrato inédito de Picasso com Dora Maar é revelado após 80 anos

Funcionários revelam uma pintura do artista espanhol Pablo Picass - Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Um retrato do pintor espanhol Pablo Picasso de sua musa Dora Maar foi apresentado nesta quinta-feira, 18, em uma casa de leilões em Paris, um quadro praticamente "desconhecido" do público geral, segundo os especialistas que o revelaram.

Com o título "Busto de Mulher com Chapéu de Flores (Dora Maar)", o quadro foi pintado em julho de 1943 e encontros com uma família proprietária desde 1944.

A obra é uma tela "desconhecida" do grande público porque nunca foi exposta, exceto em uma exibição privada organizada pelo pintor em seu ateliê na década de 1940, explicou o leiloeiro Christophe Lucien.

A tela, de estilo cubista e repleta de cores, mostra o rosto de Dora Maar com um adorno de flores e uma expressão triste.

“Busto de mulher com chapéu florido”, que retrata uma de suas amantes, Dora Maar | Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

"É uma obra excepcional, que estabelece um marco na história da arte e na de Picasso", ressaltou Agnès Sevestre-Barbé, especialista em Picasso que apresentou o quadro.

Quando Picasso pintou o quadro, ele já conhecia aquela que seria sua nova companheira, Françoise Gilot. Isso poderia explicar o ar de tristeza no rosto de Dora Maar, segundo Sevestre-Barbé.

O artista frequentemente pintava sua musa, que foi sua parceira por uma década. Até 1944, ele o fazia com "feições bastante árduas", mas neste último retrato, ela é muito mais "suave", enfatizaram. Suas cores vibrantes também são exclusivas, em uma época em que Picasso usava tons escuros.

Obra "bruta"

A pintura é quase uma obra "bruta", nunca envernizada ou restaurada, e é protegida apenas por simples pressas, explicou Lucien com entusiasmo.

Os proprietários atuais herdaram a obra do avô. Ela foi adquirida durante a ocupação nazista, pouco antes da libertação de Paris, entre maio e junho de 1944.

A tela, que será leiloada no dia 24 de outubro, está “avaliada em oito milhões de euros” (9,5 milhões de dólares, 50 milhões de reais), segundo Lucien, uma projeção baixa que “pode disparar”, levando em conta os valores pagos por outras obras do autor.

Um retrato até então desconhecido de Pablo Picasso de sua musa mais célebre | Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

"Uma pintura [de Picasso] e, além disso, um retrato de Dora Maar, é algo incomum. É ainda mais raro vender-lo na França, como acontece no mercado em geral", disse Olivier Picasso, neto do pintor, à AFP.

Vários retratos de Dora Maar foram vendidos principalmente nos Estados Unidos, em grandes casas de leilão de língua inglesa. Em 2006, "Dora Maar com um Gato" arrecadou 95 milhões de dólares (R$ 503 milhões na cotação atual) em Nova York, depois de "Mulher Sentada no Jardim" (1938), adquirido em 1999 por 49 milhões de dólares (R$ 259 milhões).

O artista nascido em Málaga, que morreu há mais de meio século, tem pelo menos meia dúzia de pinturas que ultrapassaram 100 milhões de dólares, incluindo "Mulher com Relógio", vendido em novembro de 2023 por 139,3 milhões de dólares (R$ 738 milhões), um dos maiores preços registrados por obras do pintor.

Fotos de Brassaï

Até agora, os especialistas do trabalho do mestre espanhol só conheceram o retrato, autenticado pela Administração Picasso, em preto e branco, graças ao catálogo oficial de suas obras, segundo a casa de leilões Drouot.

Algumas fotografias de Brassaï, amigo de Picasso, feitas em 1944 no ateliê parisiense do pintor, também atestavam a existência do quadro.

A data de 11 de julho de 1943 está no verso da tela, e a assinatura do artista está na frente, no canto superior esquerdo. Picasso relatou suas obras ao saírem do ateliê, o que também é o caso desta, visto que, nas imagens de Brassaï, a tela não traz seu nome.

| Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Dora Maar, cujo nome verdadeiro foi Henriette Théodora Markovic (1907-1997), foi principalmente fotógrafa e tornou-se conhecida por seus consideráveis ​​retratos de Picasso.

Picasso fez várias pinturas dela, como "Mulher Que Chora", que retrata sua "natureza profunda", dizia. Ela também o contribuiu para criar uma série de pinturas com o tema "Mulheres Sentadas".

