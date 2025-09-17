Menu
MUNDO
MUNDO

Fóssil de espécie singular de 12 milhões de anos é exibido no Peru

Fóssil quase completo de Lomacetus revela detalhes sobre golfinhos pré-históricos do Mioceno no Peru

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 18:24 h
Fóssil de espécie de golfinho é exposto no Peru
Fóssil de espécie de golfinho é exposto no Peru

Paleontólogos expuseram o fóssil de uma espécie pouco estudada de golfinhos com 12 milhões de anos encontrado no sul do Peru, a exposição foi feita nesta quarta-feira, 17.

O esqueleto petrificado da espécie Lomacetus tem três metros e meio de comprimento e foi descoberto quase intacto durante escavações no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul da capital peruana, Lima.

"É um tipo de golfinho, um animal que viveu há cerca de 12 milhões de anos", disse à AFP o paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra, após uma coletiva de imprensa na sede do Instituto Geológico, de Mineração e Metalurgia (INGEMMET).

Ainda de acordo com Gamarra, o Lomacetus "é semelhante às atuais toninhas, ou botos-do-mar, que vivem nas costas peruanas".

"Temos um esqueleto quase completo, o que permite realizar estudos mais detalhados sobre todo o animal, como se movia, como nadava, o que comia e quanto tempo vivia", explicou.

A região de Ocucaje é considerada uma região de grande valor para a paleontologia.

Há pouco mais de duas décadas foram encontrados no deserto fósseis de duas baleias-anãs de quatro patas, além de golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno, iniciado há cerca de 23 milhões de anos e encerrado há aproximadamente 5 milhões.

fóssil Golfinho Peru

x