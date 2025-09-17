Menu
ACIDENTE TRÁGICO

Quatro freiras morrem após grave colisão entre carro e caminhão

As mulheres estavam indo em direção ao Aeroporto da Tanzânia para retornar à congregação

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 7:14 h
Ao menos cinco pessoas morreram e uma freira está em estado crítico
Quatro freiras da Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus morreram nesta segunda-feira, 14, após um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão, em Mwanza, na Tanzânia.

De acordo com o portal italiano de notícias il Fatto Quotidiano, elas ocupavam um veículo off-road em direção ao Aeroporto de Mwanza para retornar à Itália, quando colidiram com um caminhão.

Entre as vítimas estavam a Irmã Nerina De Simone, de 63 anos, de origem italiana, da cidade de Campânia; a Irmã Lilian Kapongo, 55 anos, Superiora Geral, originária da Tanzânia, mas que morava em Santa Marinella, em Roma; Irmã Damaris Matheka, 51 anos, e a Irmã Stellamaris Muthini, de 48 anos, ambas naturais do Quênia.

Além das quatro freiras, o motorista do veículo em que viajavam também morreu. Uma quinta freira que estava com o grupo foi hospitalizada e está em estado crítico, de acordo com a imprensa italiana.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Luto no Brasil

Do Brasil, o Colégio Dom Elizeu, que pertence a Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus, com unidade em Uberaba (MG) e sede geral em Roma, também se manifestou nas redes sociais.

"Elas partiram para a Casa do Pai após um trágico acidente... De forma especial, recordamos com carinho a presença de Irmã Lilian e Irmã Maria Nerina em nosso colégio, cuja passagem deixou marcas de fé, amor e dedicação. Neste momento de dor, permaneçamos unidas em oração e confiança na promessa de Cristo".

x