Homem é preso após dirigir carro da Barbie em avenida movimentada

Um episódio inusitado chamou a atenção na Colúmbia Britânica, no Canadá, na manhã do dia 5 de setembro. Um homem foi preso após dirigir embriagado um jipe rosa da Barbie, de tamanho infantil, em plena avenida movimentada.

Identificado como Kasper Lincoln, o motorista chegou a ser flagrado sorrindo e usando óculos de sol refletivos enquanto circulava pela via. Testemunhas registraram imagens que mostram a cena do “passeio” e, posteriormente, o momento em que uma viatura passou a segui-lo, até que ele acabou algemado.

“Avisei que a polícia estava atrás dele. Ele até usou sinais de mão para virar à esquerda e tudo mais, mas mesmo assim foi parado”, relatou uma internauta nas redes sociais.

Segundo comunicado oficial da polícia, Kasper tinha a carteira de habilitação suspensa e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou níveis de álcool acima do permitido, e recebeu suspensão do direito de dirigir por 90 dias.

Perigo na estrada

A polícia ressaltou que, apesar de parecer uma ocorrência incomum, a abordagem era necessária: “O risco que ele estava criando para outros motoristas na estrada, que precisaram desviar dele, além do risco para si mesmo, foi suficiente para justificar a ação”.

Após ser solto, Kasper concedeu entrevista a uma emissora local, onde admitiu que pegou o carro de brinquedo do filho do colega de quarto porque estava “com preguiça” de ir a pé até um encontro com um amigo. “Eu nunca tinha dirigido isso antes”, disse, rindo.

Mesmo alegando desconhecimento sobre a ilegalidade da conduta, ele agora responde a acusações por dirigir sob efeito de álcool, que pretende contestar na Justiça.