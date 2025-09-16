Menu
BRASIL
RIO JAGUARIBE

VÍDEO: motorista entra em rio para apagar fogo em carga de madeira

Homem ficou desesperado e entrou no rio Jaguaribe ao ver carga pegando fogo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/09/2025 - 19:56 h
Motorista teve atitude inusitada e colocou o caminhão dentro do rio para apagar as chamas
Motorista teve atitude inusitada e colocou o caminhão dentro do rio para apagar as chamas

Uma situação inusitada chamou a atenção dos moradores de Ilhota, distrito de Russas, no Ceará, na tarde dessa segunda-feira, 15. Após ver a carga de madeira que transportava em um caminhão pegar fogo, o motorista teve uma reação surpreendente: sem pensar duas vezes, ele entrou com o veículo no Rio Jaguaribe, na tentativa de apagar as chamas.

A cena do caminhão imerso parcialmente na água, com as chamas ainda consumindo a madeira, foi registrada por uma testemunha. Ao presenciar a situação e o desespero do motorista, homens que estavam no local se uniram para ajudar.

Caminhão em chamas
Caminhão em chamas | Foto: Reprodução Redes Sociais

Com baldes de água retirados do próprio rio, eles fizeram uma força-tarefa para apagar o fogo antes que o caminhão fosse completamente destruído. Apesar da tensão, o motorista, saiu ileso do incidente. As informações são do G1.

x