Marca de azeite irregular tem venda proibida pela Anvisa

O governo federal suspendeu a venda de todos os lotes do azeite Los Nobles. A decisão, divulgada nesta terça-feira, 16, no Diário Oficial da União, foi tomada pela Anvisa. Apesar de divulgado como produto argentino, o azeite não tem aprovação da Anmat e é considerado clandestino.

Com isso, estão proibidos a comercialização, a importação, a distribuição e a divulgação do produto em território nacional. A empresa responsável e o CNPJ do distribuidor não foram identificados pelas autoridades.

Aumento nas proibições

Desde janeiro, o governo já interditou mais de 70 lotes de azeites de diferentes marcas. Este ano, 20 delas tiveram lotes vetados, incluindo Vale dos Vinhedos, Serrano, Málaga e Casa do Azeite. A fiscalização é realizada em conjunto pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, que mantêm listas atualizadas de produtos irregulares para proteger os consumidores.

Entre as irregularidades mais frequentes estão:

Produtos importados ou distribuídos por empresas sem registro no Brasil;

Presença de óleos vegetais não declarados;

Adulteração ou falsificação do azeite;

Falhas nas normas de rotulagem e licenciamento;

Instalações que não cumprem exigências sanitárias;

Dúvidas sobre a origem ou composição do produto.

Marcas e lotes proibidos em 2025

Los Nobles (setembro), Vale dos Vinhedos (julho), Serrano (junho), Málaga (junho), Campo Ourique (junho), Santa Lucía (junho), Villa Glória (junho), Alcobaça (junho), Terra de Olivos (junho), Casa do Azeite (junho), Terrasa (junho), Castelo de Viana (junho), San Martín (junho), Grego Santorini (maio), La Ventosa (maio), Escarpas das Oliveiras (maio), Almazara (maio), Quintas D’Oliveira (maio), Alonso (fevereiro), Doma (fevereiro), Azapa (fevereiro).

Como escolher um azeite seguro

Consumidores devem optar por produtos com envase recente, evitar preços muito baixos e não adquirir azeite a granel. Também é importante checar se o lote ou marca já foi vetado pela Anvisa ou pelo Ministério da Agricultura.