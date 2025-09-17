Talibãs bloqueiam internet no Afeganistão e cortam fibra

Foto meramente ilustrativa - Foto: Freepik/Divulgação

As autoridades talibãs do Afeganistão intensificaram seus esforços para bloquear o acesso à internet no país, cortando conexões de fibra óptica em várias províncias nesta quarta-feira, 17, em uma campanha indicada contra o “vício”.

Bloqueio ordenado pelo líder supremo Haibatullah Akhundzada

Uma ofensiva ordenada pelo líder supremo dos talibãs, Haibatullah Akhundzada, cortou o acesso à internet de alta velocidade em várias regiões durante dois dias, deixando milhares de pessoas sem conexão e gerando preocupação.

Jornalistas da AFP confirmaram problemas de conexão nas províncias de Balj, Badajshan e Tajar, no norte do país, assim como em Kandahar, Helmand e Uruzgan, no sul.

Só havia acesso à internet através de uma rede telefônica, que funcionava de forma intermitente.

Justificativa oficial para o bloqueio

“Esta medida foi tomada para prevenir o conflito e serão rompidas opções alternativas em todo o país para satisfazer as necessidades de conectividade”, explicou o porta-voz da província de Balj, Attaullah Zaid, na rede social X.

A fibra óptica é a tecnologia mais usada no Afeganistão, disse à AFP o funcionário de uma operadora privada em Cabul.

Impactos econômicos e sociais

“Se estes problemas de conexão não se resolverem, sofreremos grandes perdas”, afirmou, por sua vez, Atta Mohamed, um empresário que trabalha com mármore em Kandahar. “Se não respondermos aos e-mails dos nossos clientes (...), não poderemos continuar com o nosso negócio. Não dormiremos um minuto nem sequer”, acrescentou.

Na terça-feira, Kureshi Badlun, porta-voz da província de Nangarhar, no sudeste do país, disse, por meio de nota, que "estudos recentes realizados no Afeganistão mostram que os aplicativos online afetaram dimensões econômicas, sociais, culturais e religiosas da sociedade e levaram à corrupção moral".

Contradições com políticas anteriores

Em 2024, o governo talibã tinha promovido uma rede de fibra óptica como uma “prioridade” para conectar o país ao resto do mundo e tirá-lo da pobreza.

Desde que regressaram ao poder, em 2021, os talibãs impuseram várias restrições, de acordo com a sua interpretação rigorosa da lei islâmica.