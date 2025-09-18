AGENDA CULTURAL
Daniela Mercury, cosplay e mais: confira eventos imperdíveis em Salvador
Próximos dias serão de arte, música e muita cultura na capital baiana
De shows eletrizantes a encontros de cosplay, passando por espetáculos infantis e muito samba, Salvador promete uma programação cultural de pura energia e diversidade. A cidade se transforma em palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto.
A nossa agenda cultural conta com atrações que vão desde produções voltadas para o público infantil até a agitação da vida noturna. Na música, o público poderá conferir uma mistura de gêneros espalhados por vários pontos da cidade.
Em busca de planos para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos que vão do rock ao samba para você aproveitar. Confira a lista!
🎶MÚSICA
⏭️Uma CHICA – Daniela Mercury interpreta Chico Buarque
- Data: 20 e 21 de setembro
- Horário: Sábado às 17h e às 20h, e domingo às 19h
- Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57
- Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia para clientes CAIXA)
- Venda: Sympla
⏭️Febre90's
- Data: 19 de setembro
- Horário: 19h
- Local: R. Gregório de Matos, 10 - Pelourinho, Salvador/BA
- Ingressos: R$160 (inteira) e R$80 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️OSBA Solar: Koussevitzky e Brahms
- Data: 21 de setembro
- Horário: 11h
- Local: Cine Teatro Solar Boa Vista
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️COVA SUBTERRÂNEA - Gótia (SP)
- Data: 20 de setembro
- Horário: 20h
- Local: Discodelia - Pub & Records, Salvador - BA
- Ingressos: R$40(individual) e R$70 (casadinha)
- Venda: Sympla
⏭️BOOGARINS NO PELÔ
- Data: 19 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho, Salvador
- Ingressos: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Resenha do Duda - Prime
- Data: 21 de setembro
- Horário: 13h
- Local: Quadra do Condomínio Arvoredo, Salvador - BA
- Ingressos: R$25
- Venda: Sympla
⏭️Celebração dos 25 anos da Selakuatro
- Data: 22 de setembro
- Horário: 15h
- Local: São Tomé de Paripe – Salvador, BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️Danceteria 80 com RETR80 e TocA-ha
- Data: 20 de setembro
- Horário: 21h
- Local: The Green House- Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho, Salvador, BA
- Ingressos: R$90
- Venda: Sympla
⏭️Grupo Barlavento tem samba "Na virada da Maré"
- Data: 21 de setembro
- Horário: 16h30
- Local: Varanda do SESI Rio Vermelho- Rua Borges dos Reis, 09 - Rio Vermelho
- Ingressos: R$60(casadinha) e R$30(individual)
- Venda: Sympla
⏭️Era Uma Vez Disney
- Data: 21 de setembro
- Horário: 21h
- Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA
- Ingressos: R$30
- Venda: Sympla
⏭️METAL UNION 12 - SUBMUNDO EM FÚRIA
- Data: 19 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
- Ingressos: R$20
- Venda: Sympla
⏭️5ª Feijoada do Amor do GACC-BAHIA em Salvador
- Data: 20 de setembro
- Horário: 12h
- Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador - BA
- Ingressos: R$220
- Venda: Sympla
⏭️Festa Kriola
- Data: 20 de setembro
- Horário: 21h
- Local: Casa da Nigéria, Salvador - BA
- Ingressos: R$20
- Venda: Sympla
⏭️Katulê no Samba e Feijão
- Data: 21 de setembro
- Horário: 13h
- Local: The AfterSteakhouse (Armação, Salvador)
- Ingressos: R$30
- Venda: Partik
🎭TEATRO
⏭️Espetáculo O SAPATO DO MEU TIO
- Data: 20 de Setembro
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD
- Data: 19 a 28 de Setembro
- Horário: 17h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$140(inteira) e R$70 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️MATILDE
- Data: 19 a 29 de Setembro
- Horário: 19h
- Local: CineTeatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 - A, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30(inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Giovana Fagundes em: “A HISTÓRIA QUE NOS CONTARAM”
- Data: 19 de Setembro
- Horário: 20h00
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo O VENDEDOR DE SONHOS
- Data: 20 a 21 de Setembro
- Horário: 18h
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Murilo Couto
- Data: 20 a 21 de Setembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$140(inteira) e R$70 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Show de Comédia Show
- Data: 21 de setembro
- Horário: 19h
- Local:Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo “A Menina Que Roubava Lixo”
- Data: 21 de setembro
- Horário: 11h
- Local: Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba
- Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)
⏭️Espetáculo Erê - 35 anos
- Data: 19,20 e 21 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA
- Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo "A Tempestade"
- Data: 18 a 21 de Setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro Martim Gonçalves / Av. Araújo Pinho, 292 - Canela
- Ingressos: Gratuito
⏭️Caleidoscópio - Encontros
- Data: 21 de setembro
- Horário: 17h
- Local: Teatro Gamboa / Rua Gamboa de Cima - Largo dos Aflitos
- Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
- Venda: Sympla
🍭INFANTIL
⏭️Café da Alegria - Estação Inverno
- Data: 21 de setembro
- Horário: 8h
- Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$69,90(adulto) e R$39,90 (criança)
- Venda: Sympla
⏭️Patati Patatá Circo Show
- Data: 19 de setembro
- Horário: Sextas: 19h30 Sábados, domingos e feriados: 14h30, 17h e 19h30
- Local: Parque Shopping Bahia em Lauro de Freitas
- Ingressos: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)
- Venda: Sympla
➡️OUTROS
⏭️Residência artística Superdefheróz: Desvendando Superpoderes Aleijados
- Data: 16 a 19 de setembro
- Local: Escola de Dança da UFBA - no Teatro Experimental
- Inscrições: Presenciais e Gratuitas, somente nos dias da ação, diretamente no local (vagas limitadas)
⏭️42º Congresso Brasileiro de Reumatologia
- Data: 17 a 20 de setembro de 2025
- Local: Centro de Convenções de Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador – BA)
- Programação completa: www.sbr2025.com.br
⏭️3º Encontro Nacional da Umbanda do Brasil
- Data: 19 a 21 de setembro de 2025
- Horário: 18h30
- Local: Espaço Doca I – Salvador, BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️Planetário e Observatório da UFBA - Sessão AAAB
- Data: 19 de Setembro
- Horário: 21h00
- Local: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30(inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Encontro Cosplay Hollow's Geek
- Data: 20 de setembro
- Horário: 14h
- Local: Condomínio João Durval, Salvador - BA
- Ingressos: R$20
- Venda: Sympla
