Daniela Mercury, cosplay e mais: confira eventos imperdíveis em Salvador

De shows eletrizantes a encontros de cosplay, passando por espetáculos infantis e muito samba, Salvador promete uma programação cultural de pura energia e diversidade. A cidade se transforma em palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto.

A nossa agenda cultural conta com atrações que vão desde produções voltadas para o público infantil até a agitação da vida noturna. Na música, o público poderá conferir uma mistura de gêneros espalhados por vários pontos da cidade.

Em busca de planos para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos que vão do rock ao samba para você aproveitar. Confira a lista!

🎶MÚSICA

⏭️Uma CHICA – Daniela Mercury interpreta Chico Buarque

Data : 20 e 21 de setembro

: 20 e 21 de setembro Horário: Sábado às 17h e às 20h, e domingo às 19h

Sábado às 17h e às 20h, e domingo às 19h Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57

CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57 Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia para clientes CAIXA)

R$30 (inteira) e R$15 (meia para clientes CAIXA) Venda : Sympla

⏭️Febre90's

Data: 19 de setembro

19 de setembro Horário: 19h

19h Local: R. Gregório de Matos, 10 - Pelourinho, Salvador/BA

R. Gregório de Matos, 10 - Pelourinho, Salvador/BA Ingressos: R$160 (inteira) e R$80 (meia)

R$160 (inteira) e R$80 (meia) Venda: Sympla

⏭️OSBA Solar: Koussevitzky e Brahms

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 11h

11h Local: Cine Teatro Solar Boa Vista

Cine Teatro Solar Boa Vista Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️ COVA SUBTERRÂNEA - Gótia (SP)

Data: 20 de setembro

20 de setembro Horário: 20h

20h Local: Discodelia - Pub & Records, Salvador - BA

Discodelia - Pub & Records, Salvador - BA Ingressos: R$40(individual) e R$70 (casadinha)

R$40(individual) e R$70 (casadinha) Venda: Sympla

⏭️ BOOGARINS NO PELÔ

Data: 19 de setembro

19 de setembro Horário: 19h

19h Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho, Salvador

Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho, Salvador Ingressos: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Venda: Sympla

⏭️ Resenha do Duda - Prime

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 13h

13h Local: Quadra do Condomínio Arvoredo, Salvador - BA

Quadra do Condomínio Arvoredo, Salvador - BA Ingressos: R$25

R$25 Venda: Sympla

⏭️ Celebração dos 25 anos da Selakuatro

Data: 22 de setembro

22 de setembro Horário: 15h

15h Local: São Tomé de Paripe – Salvador, BA

São Tomé de Paripe – Salvador, BA Ingressos: Gratuito

⏭️ Danceteria 80 com RETR80 e TocA-ha

Data: 20 de setembro

20 de setembro Horário: 21h

21h Local: The Green House- Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho, Salvador, BA

The Green House- Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho, Salvador, BA Ingressos: R$90

R$90 Venda: Sympla

⏭️ Grupo Barlavento tem samba "Na virada da Maré"

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 16h30

16h30 Local: Varanda do SESI Rio Vermelho- Rua Borges dos Reis, 09 - Rio Vermelho

Varanda do SESI Rio Vermelho- Rua Borges dos Reis, 09 - Rio Vermelho Ingressos: R$60(casadinha) e R$30(individual)

R$60(casadinha) e R$30(individual) Venda: Sympla

⏭️ Era Uma Vez Disney

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 21h

21h Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA

Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA Ingressos: R$30

R$30 Venda : Sympla

⏭️ METAL UNION 12 - SUBMUNDO EM FÚRIA

Data: 19 de setembro

19 de setembro Horário: 19h

19h Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA

Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA Ingressos: R$20

R$20 Venda: Sympla

⏭️ 5ª Feijoada do Amor do GACC-BAHIA em Salvador

Data: 20 de setembro

20 de setembro Horário: 12h

12h Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador - BA Ingressos: R$220

R$220 Venda: Sympla

⏭️ Festa Kriola

Data: 20 de setembro

20 de setembro Horário: 21h

21h Local: Casa da Nigéria, Salvador - BA

Casa da Nigéria, Salvador - BA Ingressos: R$20

R$20 Venda: Sympla

⏭️ Katulê no Samba e Feijão

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 13h

Local: The AfterSteakhouse (Armação, Salvador)

Ingressos: R$30

R$30 Venda: Partik

🎭TEATRO

⏭️Espetáculo O SAPATO DO MEU TIO

Data: 20 de Setembro

20 de Setembro Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia

Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD

Data: 19 a 28 de Setembro

19 a 28 de Setembro Horário: 17h

17h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia

Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia Ingressos: R$140(inteira) e R$70 (meia)

Venda: Sympla

⏭️MATILDE

Data: 19 a 29 de Setembro

19 a 29 de Setembro Horário: 19h

19h Local: CineTeatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 - A, Salvador - Bahia

CineTeatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 - A, Salvador - Bahia Ingressos: R$30(inteira) e R$15 (meia)

R$30(inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Giovana Fagundes em: “A HISTÓRIA QUE NOS CONTARAM”

Data: 19 de Setembro

19 de Setembro Horário: 20h00

20h00 Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia)

R$100 (inteira) e R$50 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo O VENDEDOR DE SONHOS

Data: 20 a 21 de Setembro

20 a 21 de Setembro Horário: 18h

18h Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia)

R$120 (inteira) e R$60 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Murilo Couto

Data: 20 a 21 de Setembro

20 a 21 de Setembro Horário: 20h

20h Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$140(inteira) e R$70 (meia)

R$140(inteira) e R$70 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)

R$60 (inteira) e R$30 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo “A Menina Que Roubava Lixo”

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 11h

11h Local: Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba

Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

⏭️ Espetáculo Erê - 35 anos

Data: 19,20 e 21 de setembro

19,20 e 21 de setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA

Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

R$40 (inteira) e R$20 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo "A Tempestade"

Data: 18 a 21 de Setembro

18 a 21 de Setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro Martim Gonçalves / Av. Araújo Pinho, 292 - Canela

Teatro Martim Gonçalves / Av. Araújo Pinho, 292 - Canela Ingressos: Gratuito

⏭️ Caleidoscópio - Encontros

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 17h

17h Local: Teatro Gamboa / Rua Gamboa de Cima - Largo dos Aflitos

Teatro Gamboa / Rua Gamboa de Cima - Largo dos Aflitos Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

R$40 (inteira) e R$20 (meia) Venda: Sympla

🍭INFANTIL

⏭️Café da Alegria - Estação Inverno

Data: 21 de setembro

21 de setembro Horário: 8h

8h Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia

Ingressos: R$69,90(adulto) e R$39,90 (criança)

R$69,90(adulto) e R$39,90 (criança) Venda: Sympla

⏭️ Patati Patatá Circo Show

Data: 19 de setembro

19 de setembro Horário: Sextas: 19h30 Sábados, domingos e feriados: 14h30, 17h e 19h30

Local: Parque Shopping Bahia em Lauro de Freitas

Parque Shopping Bahia em Lauro de Freitas Ingressos : R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia) Venda: Sympla

➡️OUTROS

⏭️Residência artística Superdefheróz: Desvendando Superpoderes Aleijados

Data: 16 a 19 de setembro

16 a 19 de setembro Local: Escola de Dança da UFBA - no Teatro Experimental

Escola de Dança da UFBA - no Teatro Experimental Inscrições: Presenciais e Gratuitas, somente nos dias da ação, diretamente no local (vagas limitadas)

⏭️42º Congresso Brasileiro de Reumatologia

Data: 17 a 20 de setembro de 2025

17 a 20 de setembro de 2025 Local: Centro de Convenções de Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador – BA)

Centro de Convenções de Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador – BA) Programação completa : www.sbr2025.com.br

⏭️3º Encontro Nacional da Umbanda do Brasil

Data: 19 a 21 de setembro de 2025

19 a 21 de setembro de 2025 Horário: 18h30

18h30 Local: Espaço Doca I – Salvador, BA

Espaço Doca I – Salvador, BA Ingressos: Gratuito

⏭️Planetário e Observatório da UFBA - Sessão AAAB

Data: 19 de Setembro

19 de Setembro Horário: 21h00

21h00 Local: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia

Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia Ingressos: R$30(inteira) e R$15 (meia)

R$30(inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️Encontro Cosplay Hollow's Geek