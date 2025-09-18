Menu
HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

Daniela Mercury, cosplay e mais: confira eventos imperdíveis em Salvador

Próximos dias serão de arte, música e muita cultura na capital baiana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/09/2025 - 9:06 h | Atualizada em 19/09/2025 - 16:30
Neste final de semana a cidade se transforma em palco para todas as idades
Neste final de semana a cidade se transforma em palco para todas as idades

De shows eletrizantes a encontros de cosplay, passando por espetáculos infantis e muito samba, Salvador promete uma programação cultural de pura energia e diversidade. A cidade se transforma em palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto.

A nossa agenda cultural conta com atrações que vão desde produções voltadas para o público infantil até a agitação da vida noturna. Na música, o público poderá conferir uma mistura de gêneros espalhados por vários pontos da cidade.

Em busca de planos para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos que vão do rock ao samba para você aproveitar. Confira a lista!

🎶MÚSICA

Agenda conta com eventos culturais variados
Agenda conta com eventos culturais variados

⏭️Uma CHICA – Daniela Mercury interpreta Chico Buarque 

  • Data: 20 e 21 de setembro
  • Horário: Sábado às 17h e às 20h, e domingo às 19h
  • Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia para clientes CAIXA)
  • Venda: Sympla

⏭️Febre90's

  • Data: 19 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: R. Gregório de Matos, 10 - Pelourinho, Salvador/BA
  • Ingressos: R$160 (inteira) e R$80 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️OSBA Solar: Koussevitzky e Brahms

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 11h
  • Local: Cine Teatro Solar Boa Vista
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️COVA SUBTERRÂNEA - Gótia (SP)

  • Data: 20 de setembro
  • Horário: 20h
  • Local: Discodelia - Pub & Records, Salvador - BA
  • Ingressos: R$40(individual) e R$70 (casadinha)
  • Venda: Sympla

⏭️BOOGARINS NO PELÔ

  • Data: 19 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho, Salvador
  • Ingressos: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Resenha do Duda - Prime

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 13h
  • Local: Quadra do Condomínio Arvoredo, Salvador - BA
  • Ingressos: R$25
  • Venda: Sympla

⏭️Celebração dos 25 anos da Selakuatro

  • Data: 22 de setembro
  • Horário: 15h
  • Local: São Tomé de Paripe – Salvador, BA
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Danceteria 80 com RETR80 e TocA-ha

  • Data: 20 de setembro
  • Horário: 21h
  • Local: The Green House- Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho, Salvador, BA
  • Ingressos: R$90
  • Venda: Sympla

⏭️Grupo Barlavento tem samba "Na virada da Maré"

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 16h30
  • Local: Varanda do SESI Rio Vermelho- Rua Borges dos Reis, 09 - Rio Vermelho
  • Ingressos: R$60(casadinha) e R$30(individual)
  • Venda: Sympla

⏭️Era Uma Vez Disney

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 21h
  • Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Sympla

⏭️METAL UNION 12 - SUBMUNDO EM FÚRIA

  • Data: 19 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Centro Cultural SESI Casa Branca, Salvador - BA
  • Ingressos: R$20
  • Venda: Sympla

⏭️5ª Feijoada do Amor do GACC-BAHIA em Salvador

  • Data: 20 de setembro
  • Horário: 12h
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Ingressos: R$220
  • Venda: Sympla

⏭️Festa Kriola

  • Data: 20 de setembro
  • Horário: 21h
  • Local: Casa da Nigéria, Salvador - BA
  • Ingressos: R$20
  • Venda: Sympla

⏭️Katulê no Samba e Feijão

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 13h
  • Local: The AfterSteakhouse (Armação, Salvador)
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Partik

🎭TEATRO

Agenda conta com eventos culturais variados
Agenda conta com eventos culturais variados

⏭️Espetáculo O SAPATO DO MEU TIO

  • Data: 20 de Setembro
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD

  • Data: 19 a 28 de Setembro
  • Horário: 17h
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves,1109, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$140(inteira) e R$70 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️MATILDE

  • Data: 19 a 29 de Setembro
  • Horário: 19h
  • Local: CineTeatro 2 de Julho - R. Pedro Gama, 413 - A, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30(inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Giovana Fagundes em: “A HISTÓRIA QUE NOS CONTARAM”

  • Data: 19 de Setembro
  • Horário: 20h00
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo O VENDEDOR DE SONHOS

  • Data: 20 a 21 de Setembro
  • Horário: 18h
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Murilo Couto

  • Data: 20 a 21 de Setembro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$140(inteira) e R$70 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Show de Comédia Show

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local:Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo “A Menina Que Roubava Lixo”

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 11h
  • Local: Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba
  • Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

⏭️Espetáculo Erê - 35 anos

  • Data: 19,20 e 21 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA
  • Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo "A Tempestade"

  • Data: 18 a 21 de Setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Martim Gonçalves / Av. Araújo Pinho, 292 - Canela
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Caleidoscópio - Encontros

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 17h
  • Local: Teatro Gamboa / Rua Gamboa de Cima - Largo dos Aflitos
  • Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
  • Venda: Sympla

🍭INFANTIL

Agenda conta com eventos culturais e musicais variados
Agenda conta com eventos culturais e musicais variados

⏭️Café da Alegria - Estação Inverno

  • Data: 21 de setembro
  • Horário: 8h
  • Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$69,90(adulto) e R$39,90 (criança)
  • Venda: Sympla

⏭️Patati Patatá Circo Show

  • Data: 19 de setembro
  • Horário: Sextas: 19h30 Sábados, domingos e feriados: 14h30, 17h e 19h30
  • Local: Parque Shopping Bahia em Lauro de Freitas
  • Ingressos: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)
  • Venda: Sympla

➡️OUTROS

Agenda conta com eventos culturais variados
Agenda conta com eventos culturais variados

⏭️Residência artística Superdefheróz: Desvendando Superpoderes Aleijados

  • Data: 16 a 19 de setembro
  • Local: Escola de Dança da UFBA - no Teatro Experimental
  • Inscrições: Presenciais e Gratuitas, somente nos dias da ação, diretamente no local (vagas limitadas)

⏭️42º Congresso Brasileiro de Reumatologia

  • Data: 17 a 20 de setembro de 2025
  • Local: Centro de Convenções de Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador – BA)
  • Programação completa: www.sbr2025.com.br

⏭️3º Encontro Nacional da Umbanda do Brasil

  • Data: 19 a 21 de setembro de 2025
  • Horário: 18h30
  • Local: Espaço Doca I – Salvador, BA
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Planetário e Observatório da UFBA - Sessão AAAB

  • Data: 19 de Setembro
  • Horário: 21h00
  • Local: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia - R. Barão de Jeremoabo, 1974 - Ondina, Salvador - BA, 40170-115,1974, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30(inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Encontro Cosplay Hollow's Geek

  • Data: 20 de setembro
  • Horário: 14h
  • Local: Condomínio João Durval, Salvador - BA
  • Ingressos: R$20
  • Venda: Sympla

Ver todas

x