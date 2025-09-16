Tributo a Raul Seixas celebra 80 anos do ícone do rock em Salvador

Evento reunirá grandes nomes da música nacional - Foto: Divulgação

Acontece em Salvador um tributo a Raul Seixas, no ano em que ele completaria 80 anos. O evento gratuito ocorrerá no dia 28 de setembro, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, e reunirá grandes nomes da música nacional para celebrar o ícone do rock brasileiro.

Anfitriã do show, Vivi Seixas, filha caçula do artista e produtora cultural, comenta sobre a importância de resgatar o legado de alguém tão relevante na música nacional, que ainda inspira tantas pessoas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Raul de Todos os Santos vai ser lindíssimo, com artistas maravilhosos, como Chico Chico, que já participou dos tributos do Baú do Raul no Rio de Janeiro, e Marcelo Nova, parceiro do meu pai e uma pessoa muito especial para mim”, comenta Vivi.

Ela, que está conduzindo a homenagem, destaca a participação de importantes nomes da cena musical, como as cantoras Larissa Luz e Majur.

“Estou muito feliz também com a presença de mulheres incríveis, como Clariana, Thati, Larissa Luz e Majur. Está tudo muito bonito, e essa homenagem é mais do que merecida, na terra do meu pai. Quero ver todo mundo lá!", afirma.