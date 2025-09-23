Intelectual indígena, Ailton Krenak recebe título de honra da UFBA

Líder indígena e escritor Ailton Krenak recebendo o título de Doutor Honoris causa da UFBA - Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Um dos nomes mais influentes do pensamento indígena e socioambiental brasileiro, Ailton Krenak recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nesta terça-feira, 23. A cerimônia de homenagem ao escritor e líder indígena mineiro foi realizada no Salão Nobre da Reitoria, em Salvador.

A honraria foi proposta pelo Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), a fim de reforçar a importância de Ailton como um dos maiores defensores dos direitos indígenas no Brasil.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A transformação necessária ao mundo não vai acontecer segundo aquilo que foi estabelecido como norma, seja no campo da nossa organização social, política, ou seja no nosso próprio modo de orbitar na Terra [...] A Terra é sagrada, ela não é mercadoria”, disse Krenak durante seu discurso de agradecimento, reforçando a importância da conscientização ambiental.

Ailton Krenak segurando o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Foto: José Simões | Ag A TARDE.

O escritor ainda agradeceu a reitoria da UFBA por acolher os povos indígenas na Universidade. “Eu vejo a meninada de 20 anos, que está entrando nas universidades do Brasil, e fico feliz em saber que temos boa porcentagem de indígenas estudando neste país. Quero agradecer aos programas desta universidade que acolhem estes indígenas”, afirmou.

“Viva aos poetas todos desta Terra, viva a poesia, viva a Bahia. Viva todas as aldeias indígenas existentes na Bahia, até mesmo as que estão sendo invadidas por fazendeiros”, completou ele, sendo aplaudido de pé pelas pessoas presentes no local.

Sobre Ailton Krenak

Ailton Krenak chegando para a cerimônia | Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Nascido na etnia Krenak em 1953, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, o escritor publicou obras de referência ao longo de sua trajetória, como "Ideias para Adiar o Fim do Mundo” e “A Vida Não é Útil”.

Em 2021, Krenak recebeu o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano. No ano seguinte, ele foi nomeado com o título honorífico de Prince Claus, da Holanda. Já em 2023, foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras e em 2024 como Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra, na França.

Ailton Krenak também é Doutor Honoris Causa pela Universidade de Brasília e pela Universidade Federal de Juiz de Fora.