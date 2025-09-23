Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Exposição gratuita homenageia Luiz Gonzaga em Salvador

As canções do artista inspiraram as ilustrações

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/09/2025 - 20:33 h
Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião"
Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião" -

Salvador ganhará uma nova exposição de arte gratuita em outubro. Homenageando o sanfoneiro Luiz Gonzaga e o Dia do Nordestino, que é celebrado no dia 8, as ilustrações estão disponíveis para visitação entre 4 de outubro e 4 de novembro, no Espaço Uno, localizado no Pelourinho.

Chamada de “Sertão de Fé — a Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga”, a exposição reúne obras produzidas pelo artista plástico baiano Bi Morais, com curadoria de Alberto Pitta.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Intelectual indígena, Ailton Krenak recebe título de honra da UFBA
Bailarina brasileira abre evento de Bill Gates em Nova York
Governo oferece vale-livro de R$ 100 para estudantes da Bahia

As gravuras são ilustradas poeticamente pelos cordéis, retratando de forma visual e literária o diálogo entre fé e cultura nordestina sertaneja, inspiradas nas canções de Luiz Gonzaga, o eterno “Rei do Baião”.

Gravura presente na exposição
Gravura presente na exposição | Foto: Divulgação

“Percebi a recorrência de alguns temas sempre presentes na obra de Gonzagão e uma deles é a religiosidade sertaneja. Através disso, eu comecei a criar desenhos baseados nas xilogravuras nordestinas, desenvolvendo e estudando um novo traço que remetesse às características presentes nas xilogravuras e ao mesmo tempo, tivesse uma identidade minha”, revelou Bi, Morais.

Imagem ilustrativa da imagem Exposição gratuita homenageia Luiz Gonzaga em Salvador

A abertura oficial acontece às 19h00, no dia 4 e o projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dia do nordestino Homenagem Luiz Gonzaga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião"
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião"
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião"
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião"
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x