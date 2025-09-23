Exposição gratuita homenageia Luiz Gonzaga em Salvador

Luiz Gonzaga, conhecido como "Reio do Baião" - Foto: Divulgação

Salvador ganhará uma nova exposição de arte gratuita em outubro. Homenageando o sanfoneiro Luiz Gonzaga e o Dia do Nordestino, que é celebrado no dia 8, as ilustrações estão disponíveis para visitação entre 4 de outubro e 4 de novembro, no Espaço Uno, localizado no Pelourinho.

Chamada de “Sertão de Fé — a Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga”, a exposição reúne obras produzidas pelo artista plástico baiano Bi Morais, com curadoria de Alberto Pitta.

As gravuras são ilustradas poeticamente pelos cordéis, retratando de forma visual e literária o diálogo entre fé e cultura nordestina sertaneja, inspiradas nas canções de Luiz Gonzaga, o eterno “Rei do Baião”.

Gravura presente na exposição | Foto: Divulgação

“Percebi a recorrência de alguns temas sempre presentes na obra de Gonzagão e uma deles é a religiosidade sertaneja. Através disso, eu comecei a criar desenhos baseados nas xilogravuras nordestinas, desenvolvendo e estudando um novo traço que remetesse às características presentes nas xilogravuras e ao mesmo tempo, tivesse uma identidade minha”, revelou Bi, Morais.

A abertura oficial acontece às 19h00, no dia 4 e o projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.