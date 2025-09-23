Bailarina brasileira abre evento de Bill Gates em Nova York

Ingrid Silva se apresenta durante o evento anual Goalkeepers NYC - Foto: MIKE LAWRENCE/AFP

Nova York vive uma semana de múltiplas pautas. No mesmo dia da abertura da Semana do Clima e da Assembleia Geral da ONU, o bilionário Bill Gates reuniu centenas de ativistas de causas sociais no Lincoln Center para chamar a atenção sobre caminhos que façam a mortalidade de crianças com menos de cinco anos voltar a cair no mundo.

Os números que haviam caído pela metade em 25 anos, estagnaram: são 5 milhões de mortes evitáveis todos os anos que poderiam ser evitadas com pré-natal, vacinas ou medidas de saneamento básico.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A responsabilidade de dar o tom emocional do “Goalkeepers New York City 25” coube à primeira bailarina do Dance Theater of Harlem, numa performance que ela própria coreografou. Fruto de um projeto social no Morro da Mangueira, o “Dançando Para Não Dançar”, Ingrid Silva é hoje um dos maiores nomes da dança do Brasil no mundo.

Logo após a apresentação, que teve o vencedor do Grammy Jon Baptiste ao piano tocando “What a Wonderful World”, o bilionário Bill Gates fez um discurso emocionado sobre as crianças que não chegam ao quinto aniversário.

“É um mundo maravilhoso para mim, porque meus três filhos e meus netos são saudáveis. Mas quando imagino as mães que perdem seus filhos isso me atinge de uma forma muito pessoal. É uma tragédia”, lamentou o presidente da Fundação Gates.

Esta semana, Bill Gates anunciou que vai fechar a Fundação em 31 de dezembro de 2045 e até lá 99% de sua fortuna – algo equivalente a 200 bilhões de dólares – serão destinados a projetos de saúde, educação e redução da pobreza.

Presidente espanhol compara Palestina à Ucrânia

No mesmo dia em que a ONU promove a Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina, uma preparatória para a 80ª Assembleia Geral, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, reforçou as críticas a como Israel tem respondido às ações do Hamas.

Ao receber o troféu “Global Goalkeeper 2025” pelo compromisso da Espanha em manter financiamentos para fundos globais de saúde enquanto outra nações têm cortado estes investimentos, o chefe de estado defendeu a cooperação. “Há uma mensagem errada do Ocidente quando falamos em reduzir a ajuda a quem precisa”, afirmou.

Krista Tippett, Ingrid Silva, Margaret Odera, Rajaonarivelo Mamisoa Fiderana, Latif Nasser, Jazzy, Bill Gates, Krystal Mwesiga Birungi, Hellen Barsosio, Budi Gunadi Sadikin e Opeyemi Rebecca Akinajo | Foto: CHRIS FARBER/AFP

Sánchez defendeu o cessar-fogo imediato na Palestina. “Tenho falado aos outros líderes europeus que os mesmos valores que nós defendemos na Ucrânia precisam ser defendidos para a Palestina”, defendeu, ao mesmo tempo em que reconhece que é preciso dar uma resposta aos ataques terroristas que não atinjam vidas inocentes.

Ele ainda foi aplaudido pelo teatro lotado quando celebrou o recente reconhecimento do estado Palestino por dois países membros do Conselho de Segurança da ONU, a França e o Reino Unido. Canadá, Austrália e Portugal também devem reforçar esta linha na Assembleia Geral.

Arte, meio-ambiente, direitos humanos e diplomacia

O formato escolhido pela Fundação Gates para dar o recado ao mundo de que “não podemos parar no quase” [“We can’t stop at almost”] foi colorido e diverso. Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU por todo saguão onde os convidados foram recebidos, o Goalkeepers buscou uma linguagem alegre e festiva para mostrar casos de sucesso, como da entomologista de Uganda, Krystal Birungi, reconhecida por seu trabalho no combate à malária, ou da jovem influenciadora de Madagascar, Rajaonarivelo Mamisoa Fiderana (Fy), que aos 15 anos faz vídeos bem-humorados para incentivar a vacinação.

A presença do Brasil com destaque neste evento global, também tem conexão com a Bahia. Ingrid Silva é uma apaixonada pelo estado e faz planos para incentivar a comunidade da dança. Dois anos atrás, fez uma tarde de autógrafos de seus livros no Museu de Arte Moderna, no Solar do Unhão.

Bill Gates durante evento | Foto: RICK GERSHON/AFP

Tendo Marília Gil como anfitriã, ficou de duas da tarde às nove da noite conversando com os fãs que chegaram a viajar mais de 400km para conhecerem a bailarina que tem suas sapatilhas pintadas da cor de sua pele imortalizadas no Museu de História Afroamericana em Washington DC.

Ainda esta semana, ela volta à capital baiana para a gravação de um novo projeto, que terá os detalhes divulgados em breve. Ela confessou que o seu desejo é estar cada vez mais presente em Salvador e daqui nós torcemos para que se torne realidade.

*Gabriela de Paula é jornalista especializada em inovação, tecnologia e futuro, e está em Nova York cobrindo a Climate Week 2025.