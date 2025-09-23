GOALKEEPERS NEW YORK CITY 25
Bailarina brasileira abre evento de Bill Gates em Nova York
Ingrid Silva dançou ao som do vencedor do Grammy Jon Baptiste em ação da Fundação Gates que promove ações para evitar mortes prematuras de crianças
Por Gabriela de Paula* | Direto de NY
Nova York vive uma semana de múltiplas pautas. No mesmo dia da abertura da Semana do Clima e da Assembleia Geral da ONU, o bilionário Bill Gates reuniu centenas de ativistas de causas sociais no Lincoln Center para chamar a atenção sobre caminhos que façam a mortalidade de crianças com menos de cinco anos voltar a cair no mundo.
Os números que haviam caído pela metade em 25 anos, estagnaram: são 5 milhões de mortes evitáveis todos os anos que poderiam ser evitadas com pré-natal, vacinas ou medidas de saneamento básico.
A responsabilidade de dar o tom emocional do “Goalkeepers New York City 25” coube à primeira bailarina do Dance Theater of Harlem, numa performance que ela própria coreografou. Fruto de um projeto social no Morro da Mangueira, o “Dançando Para Não Dançar”, Ingrid Silva é hoje um dos maiores nomes da dança do Brasil no mundo.
Logo após a apresentação, que teve o vencedor do Grammy Jon Baptiste ao piano tocando “What a Wonderful World”, o bilionário Bill Gates fez um discurso emocionado sobre as crianças que não chegam ao quinto aniversário.
“É um mundo maravilhoso para mim, porque meus três filhos e meus netos são saudáveis. Mas quando imagino as mães que perdem seus filhos isso me atinge de uma forma muito pessoal. É uma tragédia”, lamentou o presidente da Fundação Gates.
Esta semana, Bill Gates anunciou que vai fechar a Fundação em 31 de dezembro de 2045 e até lá 99% de sua fortuna – algo equivalente a 200 bilhões de dólares – serão destinados a projetos de saúde, educação e redução da pobreza.
Presidente espanhol compara Palestina à Ucrânia
No mesmo dia em que a ONU promove a Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina, uma preparatória para a 80ª Assembleia Geral, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, reforçou as críticas a como Israel tem respondido às ações do Hamas.
Ao receber o troféu “Global Goalkeeper 2025” pelo compromisso da Espanha em manter financiamentos para fundos globais de saúde enquanto outra nações têm cortado estes investimentos, o chefe de estado defendeu a cooperação. “Há uma mensagem errada do Ocidente quando falamos em reduzir a ajuda a quem precisa”, afirmou.
Sánchez defendeu o cessar-fogo imediato na Palestina. “Tenho falado aos outros líderes europeus que os mesmos valores que nós defendemos na Ucrânia precisam ser defendidos para a Palestina”, defendeu, ao mesmo tempo em que reconhece que é preciso dar uma resposta aos ataques terroristas que não atinjam vidas inocentes.
Ele ainda foi aplaudido pelo teatro lotado quando celebrou o recente reconhecimento do estado Palestino por dois países membros do Conselho de Segurança da ONU, a França e o Reino Unido. Canadá, Austrália e Portugal também devem reforçar esta linha na Assembleia Geral.
Arte, meio-ambiente, direitos humanos e diplomacia
O formato escolhido pela Fundação Gates para dar o recado ao mundo de que “não podemos parar no quase” [“We can’t stop at almost”] foi colorido e diverso. Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU por todo saguão onde os convidados foram recebidos, o Goalkeepers buscou uma linguagem alegre e festiva para mostrar casos de sucesso, como da entomologista de Uganda, Krystal Birungi, reconhecida por seu trabalho no combate à malária, ou da jovem influenciadora de Madagascar, Rajaonarivelo Mamisoa Fiderana (Fy), que aos 15 anos faz vídeos bem-humorados para incentivar a vacinação.
A presença do Brasil com destaque neste evento global, também tem conexão com a Bahia. Ingrid Silva é uma apaixonada pelo estado e faz planos para incentivar a comunidade da dança. Dois anos atrás, fez uma tarde de autógrafos de seus livros no Museu de Arte Moderna, no Solar do Unhão.
Tendo Marília Gil como anfitriã, ficou de duas da tarde às nove da noite conversando com os fãs que chegaram a viajar mais de 400km para conhecerem a bailarina que tem suas sapatilhas pintadas da cor de sua pele imortalizadas no Museu de História Afroamericana em Washington DC.
Ainda esta semana, ela volta à capital baiana para a gravação de um novo projeto, que terá os detalhes divulgados em breve. Ela confessou que o seu desejo é estar cada vez mais presente em Salvador e daqui nós torcemos para que se torne realidade.
*Gabriela de Paula é jornalista especializada em inovação, tecnologia e futuro, e está em Nova York cobrindo a Climate Week 2025.
