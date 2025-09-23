Na ONU, Trump declara guerra a traficantes e ataca Maduro

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou o discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 23, para elevar sua ofensiva ao tráfico internacional de drogas.

Trump, que ligou as organizações criminosas ao governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, prometeu "acabar com a existência" dos traficantes. Nas últimas semanas, a Casa Branca intensificou a presença das Forças Armadas para as águas do Caribe, na tentativa de conter a chegada de drogas.

Estejam avisados ​​de que vamos acabar com sua existência Trump sobre combate ao tráfico de drogas

"Por favor, estejam avisados ​​de que vamos acabar com sua existência", disparou Trump, que continuou: "Começamos a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir terroristas e redes de tráfico de drogas da Venezuela lideradas por Nicolás Maduro".

Afago a Lula

Durante a Assembleia, Trump também aproveitou para fazer acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após meses de sanções do país ao Brasil no âmbito econômico.

“Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos e nós demos um abraço. Nós concordamos em nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito e fico feliz por ter tido que esperar”, afirmou Trump.