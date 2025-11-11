Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Perseguição policial na Av.ACM termina com três presos em Salvador

Suspeitos foram levados à Central de Flagrantes, onde o caso está sendo registrado

Luan Julião

Por Luan Julião

11/11/2025 - 14:48 h | Atualizada em 11/11/2025 - 17:48
Acompanhamento começou no bairro de Itapuã
Acompanhamento começou no bairro de Itapuã -

Três suspeitos de roubo foram presos no início da tarde desta terça-feira, 11, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, após uma perseguição policial que começou em Piatã. A ação foi realizada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Segundo a PM, os militares realizavam rondas nas imediações da Vila Militar da Aeronáutica, em Piatã, quando foram acionados por pedestres sobre a presença de três indivíduos cometendo roubos na região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Trio foi encaminhado à Polícia Civil para registro da ocorrência
Trio foi encaminhado à Polícia Civil para registro da ocorrência | Foto: Divulgação / Polícia Militar

Com base nas características fornecidas, os policiais localizaram o trio em um carro com restrição de furto/roubo. Ao perceber a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados na Avenida ACM após colidirem com outro veículo e, em seguida, com um pilar do BRT.

Leia Também:

Homem é encontrado com marcas de tiros em Itapuã
Homem é resgatado após ser achado caído e machucado em avenida de Salvador
Tiroteio entre facção e PM deixa um morto em Simões Filho

Durante a abordagem, foi apreendida uma pistola calibre 45 com numeração raspada, um carregador, munições e uma balaclava. A PM confirmou que os detidos são os mesmos flagrados em imagens registradas por populares tentando abordar e agredir um morador de Piatã nesta terça-feira.

Dois dos suspeitos possuíam mandado de prisão em aberto. O trio foi encaminhado à Polícia Civil para registro da ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Avenida Antônio Carlos Magalhães perseguição policial polícia militar prisão de suspeitos Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acompanhamento começou no bairro de Itapuã
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Acompanhamento começou no bairro de Itapuã
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Acompanhamento começou no bairro de Itapuã
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Acompanhamento começou no bairro de Itapuã
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x