Perseguição policial na Av.ACM termina com três presos em Salvador

Três suspeitos de roubo foram presos no início da tarde desta terça-feira, 11, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, após uma perseguição policial que começou em Piatã. A ação foi realizada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Segundo a PM, os militares realizavam rondas nas imediações da Vila Militar da Aeronáutica, em Piatã, quando foram acionados por pedestres sobre a presença de três indivíduos cometendo roubos na região.

Com base nas características fornecidas, os policiais localizaram o trio em um carro com restrição de furto/roubo. Ao perceber a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados na Avenida ACM após colidirem com outro veículo e, em seguida, com um pilar do BRT.

Durante a abordagem, foi apreendida uma pistola calibre 45 com numeração raspada, um carregador, munições e uma balaclava. A PM confirmou que os detidos são os mesmos flagrados em imagens registradas por populares tentando abordar e agredir um morador de Piatã nesta terça-feira.

Dois dos suspeitos possuíam mandado de prisão em aberto. O trio foi encaminhado à Polícia Civil para registro da ocorrência.