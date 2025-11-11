Menu
POLÍCIA

Homem é encontrado com marcas de tiros em Itapuã

Polícia Militar está no local e investigações estão acontecendo

Por Gustavo Zambianco

11/11/2025 - 14:21 h | Atualizada em 11/11/2025 - 14:49
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 11, em Itapuã com marcas de tiro na cabeça. Tanto a Polícia Civil (PC) quanto a Polícia Militar (PM) já estão no local e as investigações seguem para entender a motivação do crime.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) o homem, que não tinha identificação formal, foi morto vítima de disparos de arma de fogo, no bairro de Itapuã, na tarde desta terça-feira (11).

Os guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado em um local conhecido como Largo Nova Esperança, após os agentes chegarem ao local eles constataram fato e intensificaram o patrulhamento na região.

