Polícia Civil lança concurso público com salários de até R$ 20 mil
Oportunidades são para profissionais de nível superior, veja as vagas disponíveis
A Polícia Civil do Piauí divulgou um concurso público na última quarta-feira, 5, que visa contratar profissionais de nível superior. Foram ofertadas o total de 200 vagas em variadas áreas de atuação na corporação.
As inscrições acontecem até o dia 18 de novembro e devem ser feitas de forma online por meio do portal da FGV Concursos, sistema responsável pelo certame. Uma taxa é cobrada para a inscrição, variando de R$ 120 a R$ 220.
Cargos
As oportunidades são para as seguintes vagas
- Delegado de Polícia (30 vagas);
- Oficial Investigador (150 Vagas);
- Perito Oficial Criminal (10 Vagas);
- Perito Médico-Legista (9 Vagas);
- Perito Oficial Criminal Odontolegista (1 Vaga).
Seleção
A classificação dos candidatos será feita por meio de duas provas, uma objetiva e uma discursiva, avaliação psicológica, exame de saúde, avaliação de títulos, teste de aptidão física, prova oral, investigação social e curso de formação.
Salário
Quando contratados, os profissionais terão uma carga horária de 44 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38.
Validade
O prazo de validade dos concursos públicos será de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Piauí (DOE-PI), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
