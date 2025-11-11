CONCURSOS
Assembleia abre concurso com salários de até R$ 9 mil e mais R$ 4 mil em benefícios
Inscrições estarão abertas até 13 de novembro
Por Iarla Queiroz
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) anunciou a abertura de um novo concurso público com 35 vagas para cargos de níveis fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 9.630,43, além de um pacote de benefícios que pode ultrapassar R$ 4 mil mensais.
O certame oferece oportunidades para os cargos de Agente de Polícia Legislativa, Consultor Legislativo e Analista Legislativo. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de novembro, e as nomeações estão previstas para ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2026.
A organização do concurso ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
Vagas e salários
Agente de Polícia Legislativa
- Escolaridade: ensino fundamental completo
- Vagas: 15
- Salário: R$ 3.142,65 (podendo chegar a R$ 6.537,41 com progressões)
- Requisito: CNH válida
Consultor Legislativo
- Escolaridade: nível superior na área de atuação
- Vagas: 15
- Salário: R$ 9.630,43 (podendo ultrapassar R$ 10 mil com gratificações)
- Requisito: três anos de experiência comprovada
Analista Legislativo
- Escolaridade: nível superior completo
- Vagas: 5
- Salário: R$ 4.621,48
- Jornada de trabalho: 30 horas semanais
Benefícios
Os aprovados contarão com um pacote de benefícios que pode ultrapassar R$ 4 mil mensais, incluindo:
- Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45
- Auxílio-saúde: de R$ 312,12 a R$ 1.864,95 (conforme faixa etária)
- Auxílio-creche: R$ 500 por dependente até 6 anos
- Incentivo educacional e progressão por capacitação
- Adicional por tempo de serviço: 5% a cada 5 anos
- Gratificação de assiduidade: 2% a cada 10 anos
Etapas do concurso
O concurso contará com diferentes etapas, conforme o cargo, incluindo provas objetivas e discursivas, teste físico e investigação social.
As provas serão aplicadas nas cidades de Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
- Consultor Legislativo: provas objetiva e discursiva
- Analista Legislativo: prova objetiva
- Agente de Polícia Legislativa: provas objetiva e física, além de investigação social e outras etapas específicas da carreira policial
As provas para consultores e analistas serão aplicadas no turno da manhã. Já a prova discursiva dos consultores e a prova objetiva dos agentes ocorrerão no período da tarde.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBGP, banca organizadora do concurso, até o dia 13 de novembro de 2025.
