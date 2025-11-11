Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Assembleia abre concurso com salários de até R$ 9 mil e mais R$ 4 mil em benefícios

Inscrições estarão abertas até 13 de novembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/11/2025 - 11:24 h
O concurso contará com 35 vagas
O concurso contará com 35 vagas -

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) anunciou a abertura de um novo concurso público com 35 vagas para cargos de níveis fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 9.630,43, além de um pacote de benefícios que pode ultrapassar R$ 4 mil mensais.

O certame oferece oportunidades para os cargos de Agente de Polícia Legislativa, Consultor Legislativo e Analista Legislativo. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de novembro, e as nomeações estão previstas para ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2026.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Concurso AFT divulga vagas na Bahia e oferece mais de 30 oportunidades
Câmara prepara concurso para Polícia Legislativa em Feira de Santana
Concurso da Defensoria Pública da Bahia tem mais uma etapa publicada
Salários de até R$ 29 mil! Veja previsão do concurso da Câmara dos Deputados

A organização do concurso ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

Vagas e salários

Agente de Polícia Legislativa

  • Escolaridade: ensino fundamental completo
  • Vagas: 15
  • Salário: R$ 3.142,65 (podendo chegar a R$ 6.537,41 com progressões)
  • Requisito: CNH válida

Consultor Legislativo

  • Escolaridade: nível superior na área de atuação
  • Vagas: 15
  • Salário: R$ 9.630,43 (podendo ultrapassar R$ 10 mil com gratificações)
  • Requisito: três anos de experiência comprovada

Analista Legislativo

  • Escolaridade: nível superior completo
  • Vagas: 5
  • Salário: R$ 4.621,48
  • Jornada de trabalho: 30 horas semanais

Benefícios

Os aprovados contarão com um pacote de benefícios que pode ultrapassar R$ 4 mil mensais, incluindo:

  • Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45
  • Auxílio-saúde: de R$ 312,12 a R$ 1.864,95 (conforme faixa etária)
  • Auxílio-creche: R$ 500 por dependente até 6 anos
  • Incentivo educacional e progressão por capacitação
  • Adicional por tempo de serviço: 5% a cada 5 anos
  • Gratificação de assiduidade: 2% a cada 10 anos

Etapas do concurso

O concurso contará com diferentes etapas, conforme o cargo, incluindo provas objetivas e discursivas, teste físico e investigação social.

As provas serão aplicadas nas cidades de Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

  • Consultor Legislativo: provas objetiva e discursiva
  • Analista Legislativo: prova objetiva
  • Agente de Polícia Legislativa: provas objetiva e física, além de investigação social e outras etapas específicas da carreira policial

As provas para consultores e analistas serão aplicadas no turno da manhã. Já a prova discursiva dos consultores e a prova objetiva dos agentes ocorrerão no período da tarde.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBGP, banca organizadora do concurso, até o dia 13 de novembro de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público vaga de emprego vaga de trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O concurso contará com 35 vagas
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x