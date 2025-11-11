Assembleia abre concurso com salários de até R$ 9 mil e mais R$ 4 mil em benefícios

O concurso contará com 35 vagas - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) anunciou a abertura de um novo concurso público com 35 vagas para cargos de níveis fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 9.630,43, além de um pacote de benefícios que pode ultrapassar R$ 4 mil mensais.

O certame oferece oportunidades para os cargos de Agente de Polícia Legislativa, Consultor Legislativo e Analista Legislativo. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de novembro, e as nomeações estão previstas para ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2026.

A organização do concurso ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

Vagas e salários

Agente de Polícia Legislativa

Escolaridade: ensino fundamental completo

ensino fundamental completo Vagas: 15

15 Salário: R$ 3.142,65 (podendo chegar a R$ 6.537,41 com progressões)

R$ 3.142,65 (podendo chegar a R$ 6.537,41 com progressões) Requisito: CNH válida

Consultor Legislativo

Escolaridade: nível superior na área de atuação

Vagas: 15

15 Salário: R$ 9.630,43 (podendo ultrapassar R$ 10 mil com gratificações)

R$ 9.630,43 (podendo ultrapassar R$ 10 mil com gratificações) Requisito: três anos de experiência comprovada

Analista Legislativo

Escolaridade: nível superior completo

nível superior completo Vagas: 5

5 Salário: R$ 4.621,48

R$ 4.621,48 Jornada de trabalho: 30 horas semanais

Benefícios

Os aprovados contarão com um pacote de benefícios que pode ultrapassar R$ 4 mil mensais, incluindo:

Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45

R$ 1.949,45 Auxílio-saúde: de R$ 312,12 a R$ 1.864,95 (conforme faixa etária)

de R$ 312,12 a R$ 1.864,95 (conforme faixa etária) Auxílio-creche: R$ 500 por dependente até 6 anos

R$ 500 por dependente até 6 anos Incentivo educacional e progressão por capacitação

Adicional por tempo de serviço: 5% a cada 5 anos

5% a cada 5 anos Gratificação de assiduidade: 2% a cada 10 anos

Etapas do concurso

O concurso contará com diferentes etapas, conforme o cargo, incluindo provas objetivas e discursivas, teste físico e investigação social.

As provas serão aplicadas nas cidades de Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Consultor Legislativo: provas objetiva e discursiva

provas objetiva e discursiva Analista Legislativo: prova objetiva

prova objetiva Agente de Polícia Legislativa: provas objetiva e física, além de investigação social e outras etapas específicas da carreira policial

As provas para consultores e analistas serão aplicadas no turno da manhã. Já a prova discursiva dos consultores e a prova objetiva dos agentes ocorrerão no período da tarde.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBGP, banca organizadora do concurso, até o dia 13 de novembro de 2025.