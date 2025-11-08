Salários de até R$ 29 mil! Veja previsão do concurso da Câmara dos Deputados

O concurso será válido para todo o Brasil - Foto: Ilustrativa | Freepik

Autorizado oficialmente pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta, o Concurso Câmara dos Deputados é um dos mais aguardados pelos concurseiros. Apesar de não ter tido as datas de aplicação das provas publicadas, a oportunidade possui salários de até R$ 29 mil.

Realizado pela última vez em 2023, o concurso ainda não teve seu novo edital divulgado. Entretanto, a previsão é de que o documento esteja liberado para o público no dia 10 de dezembro, caso siga os mesmos prazos da edição anterior.

A esperança é que a banca FGV siga igualmente o modelo de 2023, onde o processo entre a autorização e a publicação do edital durou cerca de 90 dias. Como a autorização foi divulgada no dia 12 de setembro, estima-se que pouco antes do meio de dezembro o documento já seja divulgado.

Esta edição não contará com vagas para candidatos que possuem apenas o nível médio, com Ensino Médio concluído, no cargo de Técnico Legislativo, que possui um salário inicial de R$ 19.616,98. Já os que passarem para a função de Analista Legislativo podem receber o montante de R$ 29.462,78 por mês.

Ao todo, o concurso oferecerá vagas para os seguintes cargos:

Analista Legislativo com as atribuições de registro e redação;

Processo Legislativo e Gestão;

Comunicação Social;

Documentação e Informação Legislativa;

Museólogo;

Engenheiro;

Médico.

Além de Técnico Legislativo, nas seguintes atribuições: