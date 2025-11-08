Menu
CONCURSOS
SAIBA TUDO

Salários de até R$ 29 mil! Veja previsão do concurso da Câmara dos Deputados

O edital do concurso público deve sair no próximo mês

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 9:43 h
O concurso será válido para todo o Brasil
O concurso será válido para todo o Brasil -

Autorizado oficialmente pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta, o Concurso Câmara dos Deputados é um dos mais aguardados pelos concurseiros. Apesar de não ter tido as datas de aplicação das provas publicadas, a oportunidade possui salários de até R$ 29 mil.

Realizado pela última vez em 2023, o concurso ainda não teve seu novo edital divulgado. Entretanto, a previsão é de que o documento esteja liberado para o público no dia 10 de dezembro, caso siga os mesmos prazos da edição anterior.

A esperança é que a banca FGV siga igualmente o modelo de 2023, onde o processo entre a autorização e a publicação do edital durou cerca de 90 dias. Como a autorização foi divulgada no dia 12 de setembro, estima-se que pouco antes do meio de dezembro o documento já seja divulgado.

Leia Também:

TCU abre concursos para a vaga de auditor, confira salários
Conselho na Bahia abre concurso com salários de quase R$ 4 mil
Concurso da Caixa: edital é publicado com salários de até R$ 16,4 mil

Esta edição não contará com vagas para candidatos que possuem apenas o nível médio, com Ensino Médio concluído, no cargo de Técnico Legislativo, que possui um salário inicial de R$ 19.616,98. Já os que passarem para a função de Analista Legislativo podem receber o montante de R$ 29.462,78 por mês.

Ao todo, o concurso oferecerá vagas para os seguintes cargos:

Analista Legislativo com as atribuições de registro e redação;

  • Processo Legislativo e Gestão;
  • Comunicação Social;
  • Documentação e Informação Legislativa;
  • Museólogo;
  • Engenheiro;
  • Médico.

Além de Técnico Legislativo, nas seguintes atribuições:

  • Policial Legislativo Federal;
  • Assistente Legislativo e Administrativo.

Tags:

Câmara dos Deputados concurso concurso Câmara dos Deputados concurso público

x