Concurso da Caixa: edital é publicado com salários de até R$ 16,4 mil
Vagas são para engenheiro, arquiteto e médico
Por Victoria Isabel
ACaixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira, 7, o edital do concurso público 2025, com 184 vagas para cargos de nível superior nas áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho. As remunerações variam de R$ 12,3 mil a R$ 16,4 mil, e as provas serão aplicadas em 1º de fevereiro de 2026.
As inscrições devem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 68, e os pedidos de isenção podem ser realizados até 14 de novembro.
Vagas e salários
- Arquiteto – 36 vagas – R$ 16.495,00
- Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 16.495,00
- Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 16.495,00
- Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 16.495,00
- Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 16.495,00
- Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 12.371,00
A jornada semanal é de 40 horas para arquitetos e engenheiros e de 30 horas para médicos.
Requisitos
Os cargos exigem graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Engenheiros de Segurança devem ter pós-graduação específica (mínimo de 360 horas), enquanto Médicos do Trabalho precisam apresentar especialização na área e RQE (Registro de Qualificação de Especialista).
Etapas do processo seletivo
O concurso contará com cinco fases:
- Prova objetiva – 70 questões (Conhecimentos Básicos e Específicos).
- Prova discursiva – uma redação técnica sobre temas da área.
- Avaliação de títulos – até 5 pontos por formação e experiência.
- Heteroidentificação – para candidatos de cotas raciais e étnicas.
- Procedimentos admissionais – exames médicos e comprovação documental.
Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% de acertos na prova objetiva ou discursiva, ou que não alcançar a pontuação mínima em cada bloco de conhecimentos.
