Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Concurso da Caixa: edital é publicado com salários de até R$ 16,4 mil

Vagas são para engenheiro, arquiteto e médico

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/11/2025 - 7:28 h | Atualizada em 07/11/2025 - 8:22
As inscrições devem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro
As inscrições devem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro -

ACaixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira, 7, o edital do concurso público 2025, com 184 vagas para cargos de nível superior nas áreas de Arquitetura, Engenharias e Medicina do Trabalho. As remunerações variam de R$ 12,3 mil a R$ 16,4 mil, e as provas serão aplicadas em 1º de fevereiro de 2026.

As inscrições devem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 68, e os pedidos de isenção podem ser realizados até 14 de novembro.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vagas e salários

  • Arquiteto – 36 vagas – R$ 16.495,00
  • Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 16.495,00
  • Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 16.495,00
  • Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 16.495,00
  • Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 16.495,00
  • Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 12.371,00

A jornada semanal é de 40 horas para arquitetos e engenheiros e de 30 horas para médicos.

Requisitos

Os cargos exigem graduação completa na respectiva área e registro no conselho profissional. Engenheiros de Segurança devem ter pós-graduação específica (mínimo de 360 horas), enquanto Médicos do Trabalho precisam apresentar especialização na área e RQE (Registro de Qualificação de Especialista).

Etapas do processo seletivo

O concurso contará com cinco fases:

  • Prova objetiva – 70 questões (Conhecimentos Básicos e Específicos).
  • Prova discursiva – uma redação técnica sobre temas da área.
  • Avaliação de títulos – até 5 pontos por formação e experiência.
  • Heteroidentificação – para candidatos de cotas raciais e étnicas.
  • Procedimentos admissionais – exames médicos e comprovação documental.

Será eliminado o candidato que obtiver menos de 50% de acertos na prova objetiva ou discursiva, ou que não alcançar a pontuação mínima em cada bloco de conhecimentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caixa econômica federal concurso público engenharia Medicina do Trabalho remuneração Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As inscrições devem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x