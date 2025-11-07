Conselho na Bahia abre concurso com salários de quase R$ 4 mil

Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia abre concursos com salário de R$ 4 mil - Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia (CRQ-VII/BA) divulgou um concurso público que visa contratar e formar cadastro de reserva para profissionais de nível médio ou técnico para atuar em Salvador.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as vagas de:

Assistente administrativo;

Fiscal técnico.

Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio ou concurso técnico, ter idade mínima de 18 anos e atender a outros requisitos presentes no edital.

Inscrições

As inscrições foram abertas no dia 6 de outubro, e seguem até às 23h do dia 8 de dezembro, por meio do site oficial, mediante ao pagamento de uma taxa de inscrição que varia de R$ 59 a R$ 62.

Classificação

A classificação dos candidatos vai ser feita mediante a provas objetivas e discursivas, previstas para acontecerem no 11 de janeiro de 2026. As provas serão compostas por questões de:

Língua portuguesa;

Matemática;

Noções de informática;

Atualidades;

Conhecimentos gerais e específicos.

Salário

Ao serem contratados, os profissionais devem atuar em uma jornada de 35 horas semanais e vão receber uma remuneração mensal que varia de R$ 2.679,01 a R$ 3.597,51, além de benefícios.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por um período igual.