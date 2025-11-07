Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Conselho na Bahia abre concurso com salários de quase R$ 4 mil

Oportunidades são para profissionais de nível médio ou técnico

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/11/2025 - 13:31 h | Atualizada em 07/11/2025 - 13:55
Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia abre concursos com salário de R$ 4 mil
Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia abre concursos com salário de R$ 4 mil -

O Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia (CRQ-VII/BA) divulgou um concurso público que visa contratar e formar cadastro de reserva para profissionais de nível médio ou técnico para atuar em Salvador.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as vagas de:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Assistente administrativo;
  • Fiscal técnico.

Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio ou concurso técnico, ter idade mínima de 18 anos e atender a outros requisitos presentes no edital.

Inscrições

As inscrições foram abertas no dia 6 de outubro, e seguem até às 23h do dia 8 de dezembro, por meio do site oficial, mediante ao pagamento de uma taxa de inscrição que varia de R$ 59 a R$ 62.

Leia Também:

Concurso da Caixa: edital é publicado com salários de até R$ 16,4 mil
Prefeitura dá fim aos cargos temporários com novo concurso em 2026
Força Aérea Brasileira abre concursos com mais de 700 vagas
Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal

Classificação

A classificação dos candidatos vai ser feita mediante a provas objetivas e discursivas, previstas para acontecerem no 11 de janeiro de 2026. As provas serão compostas por questões de:

  • Língua portuguesa;
  • Matemática;
  • Noções de informática;
  • Atualidades;
  • Conhecimentos gerais e específicos.

Salário

Ao serem contratados, os profissionais devem atuar em uma jornada de 35 horas semanais e vão receber uma remuneração mensal que varia de R$ 2.679,01 a R$ 3.597,51, além de benefícios.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por um período igual.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia concurso emprego Salvador vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia abre concursos com salário de R$ 4 mil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x