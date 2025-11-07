CONCURSOS
Conselho na Bahia abre concurso com salários de quase R$ 4 mil
Oportunidades são para profissionais de nível médio ou técnico
O Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia (CRQ-VII/BA) divulgou um concurso público que visa contratar e formar cadastro de reserva para profissionais de nível médio ou técnico para atuar em Salvador.
De acordo com o edital, as oportunidades são para as vagas de:
- Assistente administrativo;
- Fiscal técnico.
Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio ou concurso técnico, ter idade mínima de 18 anos e atender a outros requisitos presentes no edital.
Inscrições
As inscrições foram abertas no dia 6 de outubro, e seguem até às 23h do dia 8 de dezembro, por meio do site oficial, mediante ao pagamento de uma taxa de inscrição que varia de R$ 59 a R$ 62.
Classificação
A classificação dos candidatos vai ser feita mediante a provas objetivas e discursivas, previstas para acontecerem no 11 de janeiro de 2026. As provas serão compostas por questões de:
- Língua portuguesa;
- Matemática;
- Noções de informática;
- Atualidades;
- Conhecimentos gerais e específicos.
Salário
Ao serem contratados, os profissionais devem atuar em uma jornada de 35 horas semanais e vão receber uma remuneração mensal que varia de R$ 2.679,01 a R$ 3.597,51, além de benefícios.
Validade
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por um período igual.
