Força Aérea Brasileira abre concursos com mais de 700 vagas

FAB abre inscrições para concurso com mais de 700 vagas - Foto: Reprodução | FAB

A FAB (Força Aérea Brasileira) abriu dois editais de recrutamento e mobilização de pessoas. O processo seletivo oferece 702 oportunidades no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon 2026).

Das 702 vagas no total, 659 são para o quadro geral, contemplando profissionais de nível técnico em diversas áreas de atuação. As outras 43 oportunidades são para músicos de vários instrumentos.

Serviço de Recrutamento

As oportunidades são válidas para o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal (SEREP) de:

Belém;

Brasília;

Canoas;

Manaus;

Recife;

Rio de Janeiro;

São Paulo.

Vagas gerais

Para conseguir concorrer ao concurso da Força Aérea Brasileira QSCon 2026, é preciso ter curso técnico em alguma dessas áreas:

Técnico em Administração ou Contabilidade;

Técnico em Computação Gráfica;

Técnico em Construção Civil ou Edificações;

Técnico em Design Gráfico;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica ou Eletromecânica;

Técnico em Eletromecânica;

Técnico em Eletrônica;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Estradas;

Técnico em Gastronomia;

Técnico em Informática;

Técnico em Informática para Internet;

Técnico em Laboratório;

Técnico em Logística;

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática;

Técnico em Metalurgia;

Técnico em Meteorologia;

Técnico em Nutrição e Dietética;

Técnico em Processos Fotográficos;

Técnico em Produção de Áudio e Vídeo;

Técnico em Programação de Jogos Digitais;

Técnico em Química;

Técnico em Radiologia;

Técnico em Redes de Computadores;

Técnico em Telecomunicações;

Técnico em Topografia ou Geodésia e Cartografia.

Vagas para músicos

Já o processo seletivo para músicos, o FAB QSCon – MUS 2026, exige nível médio completo de escolaridade. Somado a isso, os candidatos precisam dominar algum desses instrumentos:

Flautim – Flauta;

Oboé;

Clarinete Soprano – Baixo;

Fagote;

Saxofone Contralto / Soprano / Tenor / Barítono;

Trompa;

Trompete – Flugelhorn;

Trombone Tenor – Baixo;

Bombardino – Barítono;

Tuba – Sousafone;

Harpa;

Violino;

Viola;

Violoncelo;

Contrabaixo Acústico.

Inscrição

O período de inscrição dos voluntários foi iniciado no dia 29 de outubro, e vai seguir aberto até às 23h59 do dia 12 de novembro. Para participar, os interessados precisam acessar o site oficial da FAB, selecionar QSCon 2026 ou QSCon – MUS 2026, conforme o interesse, e clicar em “Realizar inscrição”.

Depois do formulário ser devidamente preenchido, o interessado vai receber um novo prazo para enviar os documentos via e-mail.

Etapas

A primeira fase prevista é de validação de documentos digitais, seguida por revisão dessa documentação, somente para as vagas de músico. Após isso, serão aplicadas as fases avaliativas do processo seletivo: