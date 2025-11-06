Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Força Aérea Brasileira abre concursos com mais de 700 vagas

Processo seletivo oferece oportunidades de níveis médio e técnico

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/11/2025 - 15:05 h
FAB abre inscrições para concurso com mais de 700 vagas
FAB abre inscrições para concurso com mais de 700 vagas -

A FAB (Força Aérea Brasileira) abriu dois editais de recrutamento e mobilização de pessoas. O processo seletivo oferece 702 oportunidades no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon 2026).

Das 702 vagas no total, 659 são para o quadro geral, contemplando profissionais de nível técnico em diversas áreas de atuação. As outras 43 oportunidades são para músicos de vários instrumentos.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Serviço de Recrutamento

As oportunidades são válidas para o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal (SEREP) de:

  • Belém;
  • Brasília;
  • Canoas;
  • Manaus;
  • Recife;
  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo.

Vagas gerais

Para conseguir concorrer ao concurso da Força Aérea Brasileira QSCon 2026, é preciso ter curso técnico em alguma dessas áreas:

  • Técnico em Administração ou Contabilidade;
  • Técnico em Computação Gráfica;
  • Técnico em Construção Civil ou Edificações;
  • Técnico em Design Gráfico;
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;
  • Técnico em Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica ou Eletromecânica;
  • Técnico em Eletromecânica;
  • Técnico em Eletrônica;
  • Técnico em Enfermagem;
  • Técnico em Estradas;
  • Técnico em Gastronomia;
  • Técnico em Informática;
  • Técnico em Informática para Internet;
  • Técnico em Laboratório;
  • Técnico em Logística;
  • Técnico em Manutenção e Suporte em Informática;
  • Técnico em Metalurgia;
  • Técnico em Meteorologia;
  • Técnico em Nutrição e Dietética;
  • Técnico em Processos Fotográficos;
  • Técnico em Produção de Áudio e Vídeo;
  • Técnico em Programação de Jogos Digitais;
  • Técnico em Química;
  • Técnico em Radiologia;
  • Técnico em Redes de Computadores;
  • Técnico em Telecomunicações;
  • Técnico em Topografia ou Geodésia e Cartografia.

Vagas para músicos

Já o processo seletivo para músicos, o FAB QSCon – MUS 2026, exige nível médio completo de escolaridade. Somado a isso, os candidatos precisam dominar algum desses instrumentos:

  • Flautim – Flauta;
  • Oboé;
  • Clarinete Soprano – Baixo;
  • Fagote;
  • Saxofone Contralto / Soprano / Tenor / Barítono;
  • Trompa;
  • Trompete – Flugelhorn;
  • Trombone Tenor – Baixo;
  • Bombardino – Barítono;
  • Tuba – Sousafone;
  • Harpa;
  • Violino;
  • Viola;
  • Violoncelo;
  • Contrabaixo Acústico.

Inscrição

O período de inscrição dos voluntários foi iniciado no dia 29 de outubro, e vai seguir aberto até às 23h59 do dia 12 de novembro. Para participar, os interessados precisam acessar o site oficial da FAB, selecionar QSCon 2026 ou QSCon – MUS 2026, conforme o interesse, e clicar em “Realizar inscrição”.

Depois do formulário ser devidamente preenchido, o interessado vai receber um novo prazo para enviar os documentos via e-mail.

Leia Também:

Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal
Morar na praia e receber até R$ 44 mil? Veja os concursos públicos dos sonhos
Câmara na Bahia abre vagas com salários de até R$ 4 mil
IF Baiano abre vagas para professores com salários de R$ 8 mil

Etapas

A primeira fase prevista é de validação de documentos digitais, seguida por revisão dessa documentação, somente para as vagas de músico. Após isso, serão aplicadas as fases avaliativas do processo seletivo:

  • Avaliação curricular digital;
  • Avaliação prática (apenas para Músicos);
  • Concentração inicial;
  • Inspeção de Saúde;
  • Teste de avaliação do condicionamento físico;
  • Concentração final e habilitação à incorporação;
  • Incorporação e início do estágio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso fab vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
FAB abre inscrições para concurso com mais de 700 vagas
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x