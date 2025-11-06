CONCURSOS
Força Aérea Brasileira abre concursos com mais de 700 vagas
Processo seletivo oferece oportunidades de níveis médio e técnico
A FAB (Força Aérea Brasileira) abriu dois editais de recrutamento e mobilização de pessoas. O processo seletivo oferece 702 oportunidades no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon 2026).
Das 702 vagas no total, 659 são para o quadro geral, contemplando profissionais de nível técnico em diversas áreas de atuação. As outras 43 oportunidades são para músicos de vários instrumentos.
Serviço de Recrutamento
As oportunidades são válidas para o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal (SEREP) de:
- Belém;
- Brasília;
- Canoas;
- Manaus;
- Recife;
- Rio de Janeiro;
- São Paulo.
Vagas gerais
Para conseguir concorrer ao concurso da Força Aérea Brasileira QSCon 2026, é preciso ter curso técnico em alguma dessas áreas:
- Técnico em Administração ou Contabilidade;
- Técnico em Computação Gráfica;
- Técnico em Construção Civil ou Edificações;
- Técnico em Design Gráfico;
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;
- Técnico em Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica ou Eletromecânica;
- Técnico em Eletromecânica;
- Técnico em Eletrônica;
- Técnico em Enfermagem;
- Técnico em Estradas;
- Técnico em Gastronomia;
- Técnico em Informática;
- Técnico em Informática para Internet;
- Técnico em Laboratório;
- Técnico em Logística;
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática;
- Técnico em Metalurgia;
- Técnico em Meteorologia;
- Técnico em Nutrição e Dietética;
- Técnico em Processos Fotográficos;
- Técnico em Produção de Áudio e Vídeo;
- Técnico em Programação de Jogos Digitais;
- Técnico em Química;
- Técnico em Radiologia;
- Técnico em Redes de Computadores;
- Técnico em Telecomunicações;
- Técnico em Topografia ou Geodésia e Cartografia.
Vagas para músicos
Já o processo seletivo para músicos, o FAB QSCon – MUS 2026, exige nível médio completo de escolaridade. Somado a isso, os candidatos precisam dominar algum desses instrumentos:
- Flautim – Flauta;
- Oboé;
- Clarinete Soprano – Baixo;
- Fagote;
- Saxofone Contralto / Soprano / Tenor / Barítono;
- Trompa;
- Trompete – Flugelhorn;
- Trombone Tenor – Baixo;
- Bombardino – Barítono;
- Tuba – Sousafone;
- Harpa;
- Violino;
- Viola;
- Violoncelo;
- Contrabaixo Acústico.
Inscrição
O período de inscrição dos voluntários foi iniciado no dia 29 de outubro, e vai seguir aberto até às 23h59 do dia 12 de novembro. Para participar, os interessados precisam acessar o site oficial da FAB, selecionar QSCon 2026 ou QSCon – MUS 2026, conforme o interesse, e clicar em “Realizar inscrição”.
Depois do formulário ser devidamente preenchido, o interessado vai receber um novo prazo para enviar os documentos via e-mail.
Etapas
A primeira fase prevista é de validação de documentos digitais, seguida por revisão dessa documentação, somente para as vagas de músico. Após isso, serão aplicadas as fases avaliativas do processo seletivo:
- Avaliação curricular digital;
- Avaliação prática (apenas para Músicos);
- Concentração inicial;
- Inspeção de Saúde;
- Teste de avaliação do condicionamento físico;
- Concentração final e habilitação à incorporação;
- Incorporação e início do estágio.
