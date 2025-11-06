CONCURSOS
Morar na praia e receber até R$ 44 mil? Veja os concursos públicos dos sonhos
São 16 editais abertos com vagas para níveis médio, técnico e superior
Por Iarla Queiroz
Já se imaginou morando perto da praia, com estabilidade financeira, benefícios e qualidade de vida? Esse sonho pode virar realidade em 2026. Atualmente, existem mais de 4 mil vagas abertas que podem te proporcionar esses privilégios.
Separamos algumas oportunidades que contemplam diversas áreas de atuação, com salários iniciais de até R$ 44.008,52, e que estão com editais abertos entre os meses de novembro e dezembro.
Concurso Unificado PE (CPU PE)
Com salário inicial de até R$ 11.359,85, o Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU PE) oferece 462 vagas para cargos de níveis médio e superior, distribuídas em nove órgãos do Estado.
As inscrições estão abertas até 28 de novembro, e devem ser feitas no site da FCC, organizadora do certame.
Taxas de inscrição:
- Ensino Superior Completo (exceto Gestor Governamental): R$ 130,00
- Gestor Governamental: R$ 190,00
- Ensino Médio Completo: R$ 90,00
As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.
Datas:
- Bloco 1: 18 de janeiro de 2026
- Blocos 2 e 3: 25 de janeiro de 2026
Leia Também:
Universidade Federal do Ceará (UFC)
A UFC abriu 77 vagas para níveis médio, técnico e superior, no cargo de Técnico-Administrativo em Educação, com salário de até R$ 4.967,04.
As inscrições estarão abertas de 1º a 15 de dezembro, no site da FCPC.
Taxas:
- Nível Médio e Técnico (Nível D): R$ 120,00
- Nível Superior (Nível E): R$ 150,00
As provas serão aplicadas em Fortaleza (CE), no dia 22 de fevereiro de 2026.
Seduc SE – Secretaria de Educação de Sergipe
A Seduc-SE oferece 300 vagas para Professor de Educação Básica (nível superior), com salário de até R$ 5.142,15.
As inscrições ocorrem entre 24 de novembro e 8 de dezembro, no site do Cebraspe.
Taxas:
- 100 horas mensais: R$ 129,00
- 200 horas mensais: R$ 149,00
Etapas: provas objetiva, discursiva, prática e avaliação de títulos.
As provas serão realizadas em Aracaju (SE), no dia 11 de janeiro de 2026.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)
O TJRJ abriu concurso para cadastro de reserva nos cargos de Técnico e Analista Judiciário, com salários iniciais de R$ 9.363,84.
As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro de 2025, no site da banca organizadora.
Taxas:
- Técnico: R$ 100,00
- Analista: R$ 140,00
As provas serão aplicadas em 1º de fevereiro de 2026, em várias cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.
Polícia Civil do Piauí (PC PI)
O concurso da PC PI oferece 200 vagas imediatas e 16 em cadastro reserva, com salários de até R$ 20.601,38, para os cargos de Delegado, Perito e Investigador.
As inscrições vão até 18 de novembro, no site da FGV.
Taxas:
- Delegado: R$ 220,00
- Investigador: R$ 120,00
- Perito Criminal: R$ 150,00
- Perito Médico-Legista e Odontolegista: R$ 120,00
As provas objetivas serão em 25 de janeiro de 2026, e a prova de Delegado em 12 de abril de 2026.
IASES – Espírito Santo
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) abriu 1.008 vagas para níveis médio e superior, com salários de até R$ 7.547,78.
Taxas:
- Técnico Superior Socioeducativo: R$ 82,00
- Agente Socioeducativo: R$ 72,00
As provas serão aplicadas em 18 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
A Alerj abriu 101 vagas para Especialista e Procurador Legislativo, com salários de até R$ 44.008,52.
Inscrições até 13 de novembro, no site da FGV.
Taxas:
- Nível Médio: R$ 85,00
- Nível Superior: R$ 110,00
- Procurador: R$ 285,00
As provas serão aplicadas entre 8 de fevereiro e 22 de março de 2026.
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES)
A ALES oferece 35 vagas para cargos de Agente, Analista e Consultor Legislativo, com salários de até R$ 9.360,43.
Inscrições até 13 de novembro, no site da IBGP.
Taxas:
- Agente: R$ 85,00
- Analista: R$ 115,00
- Consultor: R$ 220,00
Provas entre 14 e 21 de dezembro de 2025.
Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC RS)
O concurso da PC RS oferece 750 vagas para Delegado, Escrivão e Inspetor, com salários de até R$ 23.334,43.
Inscrições até 12 de novembro (Delegado) e 26 de novembro (demais cargos), no site da Fundatec.
Taxa: R$ 270,84.
Provas em 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026.
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco
A UFRPE abriu 21 vagas para Professor, com remuneração de até R$ 13.288,85, dependendo da titulação.
Inscrições até 17 de novembro, no site da universidade.
Taxa: R$ 220,00.
Polícia Civil do Espírito Santo (PC ES)
A PC ES abriu edital para o cargo de Oficial Investigador, com salário de R$ 8.539,34.
Inscrições até 16 de novembro, no site do IBADE.
Taxa: R$ 130,00.
Provas em 1º de fevereiro de 2026.
Amazul – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa
O concurso da Amazul oferece 59 vagas de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 9.739,10.
Inscrições até 17 de novembro, no site da FGV.
Taxas:
- Nível médio: R$ 65,00
- Nível superior: R$ 95,00
Provas em 25 de janeiro de 2026, em São Paulo e Rio de Janeiro.
UniRio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
A UniRio oferece 127 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 4.967,04.
Inscrições até 10 de dezembro, no site do Instituto AOCP.
Taxa: R$ 73,00.
Provas em 1º de fevereiro de 2026.
CRQ-7 (BA) – Conselho Regional de Química da 7ª Região
O CRQ-7 oferece duas vagas imediatas e cadastro de reserva, com salários de até R$ 3.597,51.
Inscrições até 8 de dezembro, no site do Instituto Quadrix.
Taxa: de R$ 59,00 a R$ 62,00.
Provas em 11 de janeiro de 2026.
IFPB – Instituto Federal da Paraíba
O IFPB abriu 45 vagas para Professor, com salários de até R$ 13.288,85.
Inscrições até 13 de novembro, no site do Instituto AOCP.
Taxa: R$ 150,00.
CREF2 (RS) – Conselho Regional de Educação Física
O CREF2/RS oferece seis vagas imediatas e cadastro de reserva para níveis médio e superior, com salários de até R$ 5.100,00.
Inscrições até 7 de novembro, no site da Fundatec.
Taxa: de R$ 69,90 a R$ 109,90.
