CONCURSOS

Morar na praia e receber até R$ 44 mil? Veja os concursos públicos dos sonhos

São 16 editais abertos com vagas para níveis médio, técnico e superior

Por Iarla Queiroz

06/11/2025 - 12:07 h
vagas para níveis médio, técnico e superior -

Já se imaginou morando perto da praia, com estabilidade financeira, benefícios e qualidade de vida? Esse sonho pode virar realidade em 2026. Atualmente, existem mais de 4 mil vagas abertas que podem te proporcionar esses privilégios.

Separamos algumas oportunidades que contemplam diversas áreas de atuação, com salários iniciais de até R$ 44.008,52, e que estão com editais abertos entre os meses de novembro e dezembro.

Concurso Unificado PE (CPU PE)

Com salário inicial de até R$ 11.359,85, o Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU PE) oferece 462 vagas para cargos de níveis médio e superior, distribuídas em nove órgãos do Estado.

As inscrições estão abertas até 28 de novembro, e devem ser feitas no site da FCC, organizadora do certame.

Taxas de inscrição:

  • Ensino Superior Completo (exceto Gestor Governamental): R$ 130,00
  • Gestor Governamental: R$ 190,00
  • Ensino Médio Completo: R$ 90,00

As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.

Datas:

  • Bloco 1: 18 de janeiro de 2026
  • Blocos 2 e 3: 25 de janeiro de 2026

Universidade Federal do Ceará (UFC)

A UFC abriu 77 vagas para níveis médio, técnico e superior, no cargo de Técnico-Administrativo em Educação, com salário de até R$ 4.967,04.

As inscrições estarão abertas de 1º a 15 de dezembro, no site da FCPC.

Taxas:

  • Nível Médio e Técnico (Nível D): R$ 120,00
  • Nível Superior (Nível E): R$ 150,00

As provas serão aplicadas em Fortaleza (CE), no dia 22 de fevereiro de 2026.

Seduc SE – Secretaria de Educação de Sergipe

A Seduc-SE oferece 300 vagas para Professor de Educação Básica (nível superior), com salário de até R$ 5.142,15.

As inscrições ocorrem entre 24 de novembro e 8 de dezembro, no site do Cebraspe.

Taxas:

  • 100 horas mensais: R$ 129,00
  • 200 horas mensais: R$ 149,00

Etapas: provas objetiva, discursiva, prática e avaliação de títulos.

As provas serão realizadas em Aracaju (SE), no dia 11 de janeiro de 2026.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)

O TJRJ abriu concurso para cadastro de reserva nos cargos de Técnico e Analista Judiciário, com salários iniciais de R$ 9.363,84.

As inscrições podem ser feitas até 27 de novembro de 2025, no site da banca organizadora.

Taxas:

  • Técnico: R$ 100,00
  • Analista: R$ 140,00

As provas serão aplicadas em 1º de fevereiro de 2026, em várias cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Polícia Civil do Piauí (PC PI)

O concurso da PC PI oferece 200 vagas imediatas e 16 em cadastro reserva, com salários de até R$ 20.601,38, para os cargos de Delegado, Perito e Investigador.

As inscrições vão até 18 de novembro, no site da FGV.

Taxas:

  • Delegado: R$ 220,00
  • Investigador: R$ 120,00
  • Perito Criminal: R$ 150,00
  • Perito Médico-Legista e Odontolegista: R$ 120,00

As provas objetivas serão em 25 de janeiro de 2026, e a prova de Delegado em 12 de abril de 2026.

IASES – Espírito Santo

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) abriu 1.008 vagas para níveis médio e superior, com salários de até R$ 7.547,78.

Taxas:

  • Técnico Superior Socioeducativo: R$ 82,00
  • Agente Socioeducativo: R$ 72,00

As provas serão aplicadas em 18 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)

A Alerj abriu 101 vagas para Especialista e Procurador Legislativo, com salários de até R$ 44.008,52.

Inscrições até 13 de novembro, no site da FGV.

Taxas:

  • Nível Médio: R$ 85,00
  • Nível Superior: R$ 110,00
  • Procurador: R$ 285,00

As provas serão aplicadas entre 8 de fevereiro e 22 de março de 2026.

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES)

A ALES oferece 35 vagas para cargos de Agente, Analista e Consultor Legislativo, com salários de até R$ 9.360,43.

Inscrições até 13 de novembro, no site da IBGP.

Taxas:

  • Agente: R$ 85,00
  • Analista: R$ 115,00
  • Consultor: R$ 220,00

Provas entre 14 e 21 de dezembro de 2025.

Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC RS)

O concurso da PC RS oferece 750 vagas para Delegado, Escrivão e Inspetor, com salários de até R$ 23.334,43.

Inscrições até 12 de novembro (Delegado) e 26 de novembro (demais cargos), no site da Fundatec.

Taxa: R$ 270,84.

Provas em 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026.

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco

A UFRPE abriu 21 vagas para Professor, com remuneração de até R$ 13.288,85, dependendo da titulação.

Inscrições até 17 de novembro, no site da universidade.

Taxa: R$ 220,00.

Polícia Civil do Espírito Santo (PC ES)

A PC ES abriu edital para o cargo de Oficial Investigador, com salário de R$ 8.539,34.

Inscrições até 16 de novembro, no site do IBADE.

Taxa: R$ 130,00.

Provas em 1º de fevereiro de 2026.

Amazul – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa

O concurso da Amazul oferece 59 vagas de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 9.739,10.

Inscrições até 17 de novembro, no site da FGV.

Taxas:

  • Nível médio: R$ 65,00
  • Nível superior: R$ 95,00

Provas em 25 de janeiro de 2026, em São Paulo e Rio de Janeiro.

UniRio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

A UniRio oferece 127 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 4.967,04.

Inscrições até 10 de dezembro, no site do Instituto AOCP.

Taxa: R$ 73,00.

Provas em 1º de fevereiro de 2026.

CRQ-7 (BA) – Conselho Regional de Química da 7ª Região

O CRQ-7 oferece duas vagas imediatas e cadastro de reserva, com salários de até R$ 3.597,51.

Inscrições até 8 de dezembro, no site do Instituto Quadrix.

Taxa: de R$ 59,00 a R$ 62,00.

Provas em 11 de janeiro de 2026.

IFPB – Instituto Federal da Paraíba

O IFPB abriu 45 vagas para Professor, com salários de até R$ 13.288,85.

Inscrições até 13 de novembro, no site do Instituto AOCP.

Taxa: R$ 150,00.

CREF2 (RS) – Conselho Regional de Educação Física

O CREF2/RS oferece seis vagas imediatas e cadastro de reserva para níveis médio e superior, com salários de até R$ 5.100,00.

Inscrições até 7 de novembro, no site da Fundatec.

Taxa: de R$ 69,90 a R$ 109,90.

