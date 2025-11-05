Assembleia Legislativa abre concurso com salários de até R$ 44 mil

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro abre concurso - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) anunciou a abertura de dois novos editais de concurso público para o ano de 2025. Juntos, os certames somam mais de 100 oportunidades entre vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com salários iniciais que chamam a atenção.

O maior destaque é o cargo de Procurador Legislativo, com remuneração inicial prevista de R$ 44.008,52. Há também vagas para Especialista Legislativo, que contemplam candidatos de níveis médio e superior em diversas áreas.

Cargos, vagas e salários de concurso

O edital nº 01/2025 é o mais abrangente, ofertando 98 vagas para Especialista Legislativo (níveis III e IV). As vagas estão distribuídas em áreas como Administração, Recursos Humanos, Controle Interno, Comunicação Social, Orçamento e Finanças, além de funções na Saúde (Medicina, Enfermagem e Assistência Social).

Já o edital nº 02/2025 é voltado para a área jurídica, prevendo três vagas imediatas para o cargo de Procurador Legislativo, que exige nível superior em Direito.

Inscrições, taxas e isenção

As inscrições estarão abertas até o dia 13 de novembro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo:

R$ 85,00: Especialista Legislativo – Nível III (nível médio).

R$ 110,00: Especialista Legislativo – Nível IV (nível superior).

R$ 285,00: Procurador Legislativo.

Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e aqueles que atuaram como mesários no Rio de Janeiro podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 13 e 15 de outubro de 2025, também pelo portal da FGV.

Etapas da seleção e inclusão

As etapas de seleção variam conforme a complexidade do cargo:

Especialista Legislativo (Nível Médio): Apenas prova objetiva.

Especialista Legislativo (Nível Superior): Provas objetiva e discursiva.

Procurador Legislativo: Prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos.

Os editais da Alerj preveem uma política robusta de inclusão, com reservas de vagas para grupos específicos: 5% para pessoas com deficiência, 20% para candidatos autodeclarados negros ou indígenas, e 10% para pessoas em situação de hipossuficiência econômica.