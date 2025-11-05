Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

IF Baiano abre vagas para professores com salários de R$ 8 mil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano lançou o edital para preencher vagas de professor substituto

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/11/2025 - 17:07 h | Atualizada em 05/11/2025 - 17:24
IF Baiano abre vagas de emprego com salários de R$ 8 mil
IF Baiano abre vagas de emprego com salários de R$ 8 mil -

O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano) lançou nesta quarta-feira, 5, um novo edital para o lançamento do processo seletivo para preencher duas vagas de professor substituto no campus de Valença.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas entre os dias 7 e 16 de novembro de 2025, pela internet, por meio do endereço oficial do concurso.

Vagas

As vagas de professores substitutos disponibilizadas são para as seguintes matérias:

  • Música;
  • Linguagens.

Salário

A remuneração mensal bruta do professor substituto é variável de acordo com os títulos do mesmo, sendo a relação a seguinte:

  • portador do título de graduação: R$ 4.326,60;
  • portador do título de aperfeiçoamento: R$ 4.651,09;
  • portador do título de especialista: R$ 4.975,59;
  • portador do título de mestre: R$ 5.949,07;
  • portador do título de doutor: R$ 8.058,29.

Além da remuneração, ainda poderão ser concedidos aos contratados os benefícios de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, nos termos da legislação vigente.

Validade

O prazo de validade deste processo seletivo simplificado será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

x