CONCURSOS
IF Baiano abre vagas para professores com salários de R$ 8 mil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano lançou o edital para preencher vagas de professor substituto
O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano) lançou nesta quarta-feira, 5, um novo edital para o lançamento do processo seletivo para preencher duas vagas de professor substituto no campus de Valença.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas entre os dias 7 e 16 de novembro de 2025, pela internet, por meio do endereço oficial do concurso.
Vagas
As vagas de professores substitutos disponibilizadas são para as seguintes matérias:
- Música;
- Linguagens.
Leia Também:
Salário
A remuneração mensal bruta do professor substituto é variável de acordo com os títulos do mesmo, sendo a relação a seguinte:
- portador do título de graduação: R$ 4.326,60;
- portador do título de aperfeiçoamento: R$ 4.651,09;
- portador do título de especialista: R$ 4.975,59;
- portador do título de mestre: R$ 5.949,07;
- portador do título de doutor: R$ 8.058,29.
Além da remuneração, ainda poderão ser concedidos aos contratados os benefícios de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, nos termos da legislação vigente.
Validade
O prazo de validade deste processo seletivo simplificado será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes