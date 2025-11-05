CONCURSOS
Caixa divulga vagas para seis cargos com salários de até R$ 14 mil
As inscrições serão abertas na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro
Por Iarla Queiroz
A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um novo concurso público com 184 vagas distribuídas em seis cargos de nível superior.
O edital prevê a aplicação da Lei de Cotas, com 30% das vagas reservadas: 5% para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
Distribuição das vagas
- Arquiteto – 36 vagas
- Engenheiro civil – 103 vagas
- Engenheiro de segurança – 3 vagas
- Engenheiro elétrico – 13 vagas
- Engenheiro mecânico – 5 vagas
- Médico do trabalho – 24 vagas
Detalhes do concurso
As inscrições estarão abertas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. A prova está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026, com aplicação pela Fundação Cesgranrio.
O resultado final deve ser divulgado em maio de 2026. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Caixa.
Cronograma do concurso (nível superior)
- Publicação do edital: 7 de novembro de 2025
- Inscrições: 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025
- Provas: 1º de fevereiro de 2026
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março de 2026
- Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26 de abril de 2026
- Divulgação dos resultados finais: 26 de maio de 2026
Cargos e salários
Médico do trabalho
- Salário base: R$ 11.186
- Jornada: 30 horas semanais
- Vagas: 24
Arquiteto
- Salário base: R$ 14.915
- Jornada: 40 horas semanais
- Vagas: 36
Engenheiro civil
- Salário base: R$ 14.915
- Jornada: 40 horas semanais
- Vagas: 103
Engenheiro de segurança
- Salário base: R$ 14.915
- Jornada: 40 horas semanais
- Vagas: 3
Engenheiro elétrico
- Salário base: R$ 14.915
- Jornada: 40 horas semanais
- Vagas: 13
Engenheiro mecânico
- Salário base: R$ 14.915
- Jornada: 40 horas semanais
- Vagas: 5
Benefícios
Além do salário base, a Caixa oferece diversos benefícios aos seus empregados, como:
- Assistência à saúde;
- Previdência complementar;
- Participação nos lucros e resultados (PLR);
- Auxílio-alimentação e refeição;
- Auxílio-creche.
Detalhes da prova
O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Haverá também prova discursiva e avaliação de títulos.
No último concurso, realizado em 2024, foram aplicadas 70 questões objetivas — 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. A etapa discursiva consistiu em uma questão dissertativa valendo 10 pontos, e a prova de títulos considerou experiência profissional, especialização e pós-graduação.
Conteúdos programáticos
Conhecimentos Básicos (30 questões):
- Língua Portuguesa – 10
- Língua Inglesa – 5
- Conhecimentos e Comportamentos Digitais – 5
- Ética e Compliance – 5
- Noções de Probabilidade e Estatística – 5
Conhecimentos Específicos – Médico do Trabalho (40 questões):
- Conhecimentos Médicos Gerais – 10
- Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador – 15
- Legislação Específica – 10
- Auditoria Médica e Plano de Saúde – 5
Conhecimentos Específicos – Engenharias (40 questões):
- Saúde e Segurança no Trabalho – 40
