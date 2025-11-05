Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Caixa divulga vagas para seis cargos com salários de até R$ 14 mil

As inscrições serão abertas na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

05/11/2025 - 15:38 h
Novo concurso público tem divisão de vagas definidas
A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um novo concurso público com 184 vagas distribuídas em seis cargos de nível superior.

O edital prevê a aplicação da Lei de Cotas, com 30% das vagas reservadas: 5% para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Distribuição das vagas

  • Arquiteto – 36 vagas
  • Engenheiro civil – 103 vagas
  • Engenheiro de segurança – 3 vagas
  • Engenheiro elétrico – 13 vagas
  • Engenheiro mecânico – 5 vagas
  • Médico do trabalho – 24 vagas

Detalhes do concurso

As inscrições estarão abertas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. A prova está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026, com aplicação pela Fundação Cesgranrio.

Assembleia Legislativa abre concurso com salários de até R$ 44 mil
Concurso da Polícia Civil da Bahia 2026: saiba os assuntos que você deve estudar
Fim da espera! Concurso da Polícia Civil da Bahia é autorizado com 750 vagas
Secretaria abre concurso público com mais de 1.000 vagas; veja edital

O resultado final deve ser divulgado em maio de 2026. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Caixa.

Cronograma do concurso (nível superior)

  • Publicação do edital: 7 de novembro de 2025
  • Inscrições: 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025
  • Provas: 1º de fevereiro de 2026
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março de 2026
  • Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26 de abril de 2026
  • Divulgação dos resultados finais: 26 de maio de 2026

Cargos e salários

Médico do trabalho

  • Salário base: R$ 11.186
  • Jornada: 30 horas semanais
  • Vagas: 24

Arquiteto

  • Salário base: R$ 14.915
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Vagas: 36

Engenheiro civil

  • Salário base: R$ 14.915
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Vagas: 103

Engenheiro de segurança

  • Salário base: R$ 14.915
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Vagas: 3

Engenheiro elétrico

  • Salário base: R$ 14.915
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Vagas: 13

Engenheiro mecânico

  • Salário base: R$ 14.915
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Vagas: 5

Benefícios

Além do salário base, a Caixa oferece diversos benefícios aos seus empregados, como:

  • Assistência à saúde;
  • Previdência complementar;
  • Participação nos lucros e resultados (PLR);
  • Auxílio-alimentação e refeição;
  • Auxílio-creche.

Detalhes da prova

O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Haverá também prova discursiva e avaliação de títulos.

No último concurso, realizado em 2024, foram aplicadas 70 questões objetivas — 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. A etapa discursiva consistiu em uma questão dissertativa valendo 10 pontos, e a prova de títulos considerou experiência profissional, especialização e pós-graduação.

Conteúdos programáticos

Conhecimentos Básicos (30 questões):

  • Língua Portuguesa – 10
  • Língua Inglesa – 5
  • Conhecimentos e Comportamentos Digitais – 5
  • Ética e Compliance – 5
  • Noções de Probabilidade e Estatística – 5

Conhecimentos Específicos – Médico do Trabalho (40 questões):

  • Conhecimentos Médicos Gerais – 10
  • Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador – 15
  • Legislação Específica – 10
  • Auditoria Médica e Plano de Saúde – 5

Conhecimentos Específicos – Engenharias (40 questões):

  • Saúde e Segurança no Trabalho – 40

