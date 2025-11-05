Caixa divulga vagas para seis cargos com salários de até R$ 14 mil

Novo concurso público tem divisão de vagas definidas - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um novo concurso público com 184 vagas distribuídas em seis cargos de nível superior.

O edital prevê a aplicação da Lei de Cotas, com 30% das vagas reservadas: 5% para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Distribuição das vagas

Arquiteto – 36 vagas

– 36 vagas Engenheiro civil – 103 vagas

– 103 vagas Engenheiro de segurança – 3 vagas

– 3 vagas Engenheiro elétrico – 13 vagas

– 13 vagas Engenheiro mecânico – 5 vagas

– 5 vagas Médico do trabalho – 24 vagas

Detalhes do concurso

As inscrições estarão abertas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. A prova está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026, com aplicação pela Fundação Cesgranrio.

O resultado final deve ser divulgado em maio de 2026. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Caixa.

Cronograma do concurso (nível superior)

Publicação do edital: 7 de novembro de 2025

7 de novembro de 2025 Inscrições: 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025

7 de novembro a 8 de dezembro de 2025 Provas: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março de 2026

11 de março de 2026 Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Divulgação dos resultados finais: 26 de maio de 2026

Cargos e salários

Médico do trabalho

Salário base: R$ 11.186

R$ 11.186 Jornada: 30 horas semanais

30 horas semanais Vagas: 24

Arquiteto

Salário base: R$ 14.915

R$ 14.915 Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Vagas: 36

Engenheiro civil

Salário base: R$ 14.915

R$ 14.915 Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Vagas: 103

Engenheiro de segurança

Salário base: R$ 14.915

R$ 14.915 Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Vagas: 3

Engenheiro elétrico

Salário base: R$ 14.915

R$ 14.915 Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Vagas: 13

Engenheiro mecânico

Salário base: R$ 14.915

R$ 14.915 Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Vagas: 5

Benefícios

Além do salário base, a Caixa oferece diversos benefícios aos seus empregados, como:

Assistência à saúde;

Previdência complementar;

Participação nos lucros e resultados (PLR);

Auxílio-alimentação e refeição;

Auxílio-creche.

Detalhes da prova

O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Haverá também prova discursiva e avaliação de títulos.

No último concurso, realizado em 2024, foram aplicadas 70 questões objetivas — 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. A etapa discursiva consistiu em uma questão dissertativa valendo 10 pontos, e a prova de títulos considerou experiência profissional, especialização e pós-graduação.

Conteúdos programáticos

Conhecimentos Básicos (30 questões):

Língua Portuguesa – 10

– 10 Língua Inglesa – 5

– 5 Conhecimentos e Comportamentos Digitais – 5

– 5 Ética e Compliance – 5

– 5 Noções de Probabilidade e Estatística – 5

Conhecimentos Específicos – Médico do Trabalho (40 questões):

Conhecimentos Médicos Gerais – 10

– 10 Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador – 15

– 15 Legislação Específica – 10

– 10 Auditoria Médica e Plano de Saúde – 5

Conhecimentos Específicos – Engenharias (40 questões):