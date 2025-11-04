OPORTUNIDADE
Fim da espera! Concurso da Polícia Civil da Bahia é autorizado com 750 vagas
Tão sonhado certame foi anunciado nesta terça-feira pelo governador Jerônimo (PT)
Por Victoria Isabel e Gabriela Araújo
O tão esperado concurso da Polícia Civil da Bahia foi autorizado na manhã desta terça-feira, 4, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). A expectativa da abertura das vagas já havia sido antecipada pelo Portal A TARDE no dia 28 de outubro.
Ao todo, serão oferecidas 750 vagas para a entrada de novos agentes da segurança pública, sendo distribuídas da seguinte forma:
- Investigadores: 500 vagas;
- Escrivães: 150 vagas;
- Delegados: 100 vagas.
As inscrições para o certame, contudo, ainda não tem data para serem divulgadas. Questionado por A TARDE sobre o assunto, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner explicou como funciona a divulgação.
Há um rito processual para o lançamento do edital. Na verdade, é a contratação de empresa e a realização de todas as etapas. [...] A nossa expectativa é de colocar em meta a realização desse certame até o início do próximo ano, para que no próximo ano ainda a gente consiga iniciar a formação
O anúncio faz parte do pacote de medidas voltadas para a segurança pública, conforme definido pelo governador.
O comunicado está sendo feito em coletiva de imprensa, no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
Em janeiro deste ano, o governador sancionou uma lei que cria 2.397 novos cargos na corporação, abrindo caminho para a abertura do concurso. São ao todo, 500 novas vagas para delegados, 437 para escrivães e 1.460 para investigadores.
Curso de formação
Com a abertura do concurso, os cursos de formação para os mais de 700 policiais civis será aberto no ano que vem, como contou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.
"A gente espera que com a tramitação, a escolha da banca, a gente possa começar a formação deles até o início do ano que vem e com a nova Acadepol (Academia de Polícia Civil)".
Convocação de militares
Além da abertura de vagas para a Polícia Civil, o governo da Bahia também vai convocar os aprovados no concurso anterior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão chamados 126 novos soldados.
Veja a distribuição
- Polícia Militar: 85 policiais militares;
- Corpo de Bombeiros: 41 bombeiros militares.
Até dezembro, 2 mil novos policiais militares estarão atuando na corporação, conforme detalhou o governo da Bahia nesta terça.
Durante discurso, o chefe do Executivo falou sobre a expectativa de abrir novos concursos para formação de soldados da PM.
"Nós estamos convocando. Nós temos que zerar. Não pode abrir um novo concurso tendo gente lá [esperando a vaga] nessa condição. Vamos nos preparar para ver se temos condições de abrir um novo concurso", disse Jerônimo.
Cargos dos concursos já autorizados do Governo da Bahia
O governo Jerônimo (PT) autorizou novos de concursos em diversos órgãos e secretarias com quase 900 vagas. Confira os cargos:
- Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB) - 160 vagas
- Técnico em Fiscalização Agropecuária (ADAB) - 40 vagas
- Especialista e técnico em obras públicas (SEINFRA/SEDUR/SAEB) - 120 vagas
- Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 60 vagas
- Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA) - 50 vagas
- Auditor Fiscal (SEFAZ) - 100 vagas
- Agente de Tributos (SEFAZ) - 100 vagas
- Especialista em regulação (AGERSA) - 20 vagas
- Técnico em regulação (AGERSA) - 20 vagas
- Procurador (PGE) - 20 vagas
- Assistente (PGE) - 50 vagas
- Analista de Procuradoria (PGE) - 65 vagas
- Especialista em Política Pública e Gestão Governamental (SAEB) - 50 vagas
- Especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais (SEI) - 35 vagas
