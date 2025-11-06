Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal de Salvador - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Soteropolitanos interessados em ingressar na Guarda Civil Municipal (GCM) terão em breve uma nova oportunidade. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira, 6, a realização de um novo concurso público para reforçar o efetivo da corporação e ampliar as ações de segurança na cidade.

“A Guarda contribui muito para a nossa gestão. Vocês sabem, nós convocamos todos que estavam no cadastro reserva e nós vamos realizar um novo concurso para a Guarda Municipal para reforçar o efetivo da nossa cidade, isso está aí no fundo”, declarou, durante discurso na cerimônia de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador.

Em fevereiro deste ano, o prefeito já havia anunciado a intenção de realizar um novo concurso para a Guarda Civil Municipal. A expectativa é que a seleção aconteça em 2026.

Números da corporação

O último concurso, realizado em 2019, ofereceu inicialmente 50 vagas, mas, diante da demanda, mais de 450 agentes foram convocados, esgotando todo o cadastro de reserva.

De acordo com dados atualizados de 2024, a corporação conta com aproximadamente 1.300 agentes em atividade na capital baiana.