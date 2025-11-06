Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal

Prefeito da capital baiana, Bruno Reis confirmou certame para o próximo ano

Yuri Abreu e Flávia Requião

Por Yuri Abreu e Flávia Requião

06/11/2025 - 13:26 h | Atualizada em 06/11/2025 - 14:30
Guarda Civil Municipal de Salvador
Guarda Civil Municipal de Salvador -

Soteropolitanos interessados em ingressar na Guarda Civil Municipal (GCM) terão em breve uma nova oportunidade. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira, 6, a realização de um novo concurso público para reforçar o efetivo da corporação e ampliar as ações de segurança na cidade.

“A Guarda contribui muito para a nossa gestão. Vocês sabem, nós convocamos todos que estavam no cadastro reserva e nós vamos realizar um novo concurso para a Guarda Municipal para reforçar o efetivo da nossa cidade, isso está aí no fundo”, declarou, durante discurso na cerimônia de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal
Governador sobre plano da prefeitura de Salvador: “Segurança pública não se faz sozinho”
Plano de segurança vai fortalecer combate à criminalidade em Salvador

Em fevereiro deste ano, o prefeito já havia anunciado a intenção de realizar um novo concurso para a Guarda Civil Municipal. A expectativa é que a seleção aconteça em 2026.

Números da corporação

O último concurso, realizado em 2019, ofereceu inicialmente 50 vagas, mas, diante da demanda, mais de 450 agentes foram convocados, esgotando todo o cadastro de reserva.

De acordo com dados atualizados de 2024, a corporação conta com aproximadamente 1.300 agentes em atividade na capital baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis concurso público Guarda Civil Municipal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guarda Civil Municipal de Salvador
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x