Oportunidade em Salvador: anunciado novo concurso para a Guarda Civil Municipal
Prefeito da capital baiana, Bruno Reis confirmou certame para o próximo ano
Por Yuri Abreu e Flávia Requião
Soteropolitanos interessados em ingressar na Guarda Civil Municipal (GCM) terão em breve uma nova oportunidade. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira, 6, a realização de um novo concurso público para reforçar o efetivo da corporação e ampliar as ações de segurança na cidade.
“A Guarda contribui muito para a nossa gestão. Vocês sabem, nós convocamos todos que estavam no cadastro reserva e nós vamos realizar um novo concurso para a Guarda Municipal para reforçar o efetivo da nossa cidade, isso está aí no fundo”, declarou, durante discurso na cerimônia de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador.
Em fevereiro deste ano, o prefeito já havia anunciado a intenção de realizar um novo concurso para a Guarda Civil Municipal. A expectativa é que a seleção aconteça em 2026.
Números da corporação
O último concurso, realizado em 2019, ofereceu inicialmente 50 vagas, mas, diante da demanda, mais de 450 agentes foram convocados, esgotando todo o cadastro de reserva.
De acordo com dados atualizados de 2024, a corporação conta com aproximadamente 1.300 agentes em atividade na capital baiana.
