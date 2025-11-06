Menu
PROTEÇÃO

Plano de segurança vai fortalecer combate à criminalidade em Salvador

Iniciativa deve ser enviada à Câmara Municipal até a próxima segunda-feira, 10

Por Rodrigo Tardio

06/11/2025 - 11:56 h | Atualizada em 06/11/2025 - 13:48
Plano visa estabelecer diretrizes para nortear política de segurança em Salvador
Plano visa estabelecer diretrizes para nortear política de segurança em Salvador

A prefeitura de Salvador vai enviar até a próxima segunda-feira, 10, para a Câmara Municipal, o Plano de Segurança Pública e Defesa Social. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou a iniciativa, nesta quinta-feira, 6, a qual marca a consolidação de uma política de segurança para a capital baiana, alinhada às diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP).

"A gente precisava dar uma contribuição maior. Segurança pública é um assunto que não se deve politizar, pois mexe com vidas. A gente só vai mudar a realidade trabalhando juntos, pois as prefeituras precisam estar envolvidas também", disse Bruno Reis.

Objetivos

O Plano visa estabelecer diretrizes para nortear a política de segurança pública na capital baiana, com foco em ações para evitar a ocorrência de crimes e a violência. Deve haver ainda, as seguintes ações:

  • o aprimoramento dos agentes de segurança municipal;
  • a articulação das ações entre os órgãos municipais;
  • cooperação, com as forças estaduais, que são as Polícias Civil e Militar.

O plano está dividido em quatro eixos principais que definem as competências e as áreas de atuação da Prefeitura:

Proteção

O plano prevê ações cidadãs com vista na qualidade urbana e Meio Ambiente seguro, o que envolve:

  • Ordenamento urbano;
  • Iluminação;
  • Limpeza;
  • Mobilidade, entre outros, reconhecendo o papel desses fatores na segurança.

Visa ainda o fortalecimento institucional, com foco na Guarda Civil Municipal e na Defesa Civil (Codesal).

Integração e Cooperação

A elaboração e a apresentação do Plano têm sido marcadas por um esforço de integração e diálogo institucional entre o município e o Estado, para o combate à criminalidade, reconhecendo o papel fundamental do município na prevenção e em ações que extrapolam a atuação policial, como iluminação e urbanização.

A elaboração do Plano incluiu oficinas de trabalho e o envolvimento de gestores municipais e representantes de órgãos.

x