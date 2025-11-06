Plano de segurança vai fortalecer combate à criminalidade em Salvador

Plano visa estabelecer diretrizes para nortear política de segurança em Salvador - Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador vai enviar até a próxima segunda-feira, 10, para a Câmara Municipal, o Plano de Segurança Pública e Defesa Social. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou a iniciativa, nesta quinta-feira, 6, a qual marca a consolidação de uma política de segurança para a capital baiana, alinhada às diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP).

"A gente precisava dar uma contribuição maior. Segurança pública é um assunto que não se deve politizar, pois mexe com vidas. A gente só vai mudar a realidade trabalhando juntos, pois as prefeituras precisam estar envolvidas também", disse Bruno Reis.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Objetivos

O Plano visa estabelecer diretrizes para nortear a política de segurança pública na capital baiana, com foco em ações para evitar a ocorrência de crimes e a violência. Deve haver ainda, as seguintes ações:

o aprimoramento dos agentes de segurança municipal;

a a rticulação das ações entre os órgãos municipais;

forças estaduais, que são as Polícias Civil e Militar. cooperação, com as

O plano está dividido em quatro eixos principais que definem as competências e as áreas de atuação da Prefeitura:

Proteção

O plano prevê ações cidadãs com vista na qualidade urbana e Meio Ambiente seguro, o que envolve:

Ordenamento urbano;

Iluminação;

Limpeza;

Mobilidade, entre outros, reconhecendo o papel desses fatores na segurança.

Visa ainda o fortalecimento institucional, com foco na Guarda Civil Municipal e na Defesa Civil (Codesal).

Integração e Cooperação

A elaboração e a apresentação do Plano têm sido marcadas por um esforço de integração e diálogo institucional entre o município e o Estado, para o combate à criminalidade, reconhecendo o papel fundamental do município na prevenção e em ações que extrapolam a atuação policial, como iluminação e urbanização.

A elaboração do Plano incluiu oficinas de trabalho e o envolvimento de gestores municipais e representantes de órgãos.