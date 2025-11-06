Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

Crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

06/11/2025 - 11:28 h | Atualizada em 06/11/2025 - 13:56
Polícia nas rua do bairro Capelinha de São Caetano
A Polícia Civil, por meio dos departamentos de operação, decidiram fazer uma ocupação ao bairro da Capelinha de São Caetano, em Salvador, por conta de um duplo homicídio que vitimou Edson Ferreira de Oliveira, 47 anos, e Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já há indicativos sobre a autoria da prática que criminosa que deixou também um homem e um adolescente feridos.

As diligências têm o objetivo de fortalecer as investigações, dar maior celeridade à elucidação dos crimes e reforçar a segurança da comunidade. A ação integra a Operação COA, que também realizou atividades no bairro de São Cristóvão, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 6.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, a operação tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre as comunidades e aproximar a população da atuação qualificada da polícia.

"Hoje nós estamos no bairro São Caetano e no bairro São Cristóvão. O objetivo é deflagrar uma operação denominada COA. A operação COA, pela característica das três letras, tem o C de conhecer, o O de operar e o A de aproximar. O maior objetivo da operação COA é conhecer o terreno, fazer uma aproximação com a população e garantir a segurança pública."

"Através dessa operação exploratória, de estarmos aqui presentes, aproximando a população, nós vamos trazendo informações que podem robustecer outras ações de inteligência e de investigação."

O delegado de Operações da Polícia Civil da Bahia, Jorge Figueredo, também reforçou a importância das ações e destacou o compromisso da instituição em proteger a população e garantir a segurança.

"A Polícia Civil está nas ruas. Nosso compromisso é permanente: proteger vidas e garantir a sua segurança. Lançamos a operação COA, conhecer, operar e aproximar, uma ação estratégica e contínua para mapear, identificar e coletar dados de inteligência, transformando informações em planejamento e resultados concretos no combate ao crime organizado."

Participam da COA, em São Cristóvão e na Capelinha de São Caetano, equipes dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (Deic) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

Capelinha de São Caetano Duplo homicídio ocupação Polícia Civil

x