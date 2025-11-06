Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRÁFICO

Embarcações que transportam cocaína entre Bahia e Europa são alvos da PF

Mandados são cumpridos em Salvador, Simões Filho e Camaçari nesta quinta-feira, 6

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/11/2025 - 9:27 h | Atualizada em 06/11/2025 - 9:49
Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão
Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão -

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que faz tráfico de drogas por via marítima, nesta quinta-feira, 6. No total, são cumpridos três mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, os alvos das operações Mar Branco e Maiaù, são responsáveis pela logística e financiamento do transporte de grandes carregamentos de cocaína para o continente europeu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia e São Paulo, além do sequestro de duas embarcações utilizadas para o tráfico internacional de drogas.

Na Bahia, as equipes cumprem medidas judiciais nos municípios de Salvador, Simões Filho e Camaçari. Em São Paulo, as ações ocorrem na capital, Guarulhos, Santos, Guarujá, Caraguatatuba, São Sebastião e Sorocaba. Também são realizadas diligências, incluindo buscas por bens e documentos que possam comprovar a movimentação financeira e patrimonial dos investigados.

Leia Também:

Integrantes de facção do Rio de Janeiro são baleados em Porto Seguro
Casal é assassinado dentro de casa no Engenho Velho de Brotas
Garota de 12 anos morre após ser atingida durante tiroteio em São Caetano

Investigações

As investigações tiveram início em abril de 2024 e culminaram na apreensão de, aproximadamente, duas toneladas de cocaína ocultas em um pesqueiro ancorado no subúrbio de Salvador. O inquérito revelou uma estrutura criminosa com atuação internacional e divisão clara de tarefas, envolvendo desde a aquisição e adaptação de embarcações até a ocultação e envio da droga ao exterior.

A ação é resultado de uma investigação conduzida com o apoio da Polícia Militar da Bahia (por meio do BOPE e CIPE Polo), e do STelecom (SSP-BA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cocaína operação PF polícia federal tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x