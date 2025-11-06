TRÁFICO
Embarcações que transportam cocaína entre Bahia e Europa são alvos da PF
Mandados são cumpridos em Salvador, Simões Filho e Camaçari nesta quinta-feira, 6
Por Victoria Isabel
A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que faz tráfico de drogas por via marítima, nesta quinta-feira, 6. No total, são cumpridos três mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com a PF, os alvos das operações Mar Branco e Maiaù, são responsáveis pela logística e financiamento do transporte de grandes carregamentos de cocaína para o continente europeu.
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia e São Paulo, além do sequestro de duas embarcações utilizadas para o tráfico internacional de drogas.
Na Bahia, as equipes cumprem medidas judiciais nos municípios de Salvador, Simões Filho e Camaçari. Em São Paulo, as ações ocorrem na capital, Guarulhos, Santos, Guarujá, Caraguatatuba, São Sebastião e Sorocaba. Também são realizadas diligências, incluindo buscas por bens e documentos que possam comprovar a movimentação financeira e patrimonial dos investigados.
Leia Também:
Investigações
As investigações tiveram início em abril de 2024 e culminaram na apreensão de, aproximadamente, duas toneladas de cocaína ocultas em um pesqueiro ancorado no subúrbio de Salvador. O inquérito revelou uma estrutura criminosa com atuação internacional e divisão clara de tarefas, envolvendo desde a aquisição e adaptação de embarcações até a ocultação e envio da droga ao exterior.
A ação é resultado de uma investigação conduzida com o apoio da Polícia Militar da Bahia (por meio do BOPE e CIPE Polo), e do STelecom (SSP-BA).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes