Casal é assassinado dentro de casa no Engenho Velho de Brotas

Rua Reis Príncipe - Foto: Luan Julião/Ag. A TARDE

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira, 6, na Rua Reis Príncipe, na localidade conhecida como Ladeira do Sapoti, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

Segundo apurado pela Polícia Civil, um grupo de homens encapuzados invadiu a residência onde estavam as vítimas e executaram o casal com vários disparos de arma de fogo. Informações apuradas pelo Portal A TARDE indicam de que o casal só morava no local há cerca de 15 dias.

De acordo com a Polícia Militar, a 26ª CIPM foi acionada em razão de um casal morto por disparo de arma de fogo no interior de um imóvel. Ao chegarem, os agentes constataram o fato e adotaram todos os procedimentos cabíveis, como o isolamento do local até a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Guias para remoção e necropsia foram expedidas e diligências são realizadas no sentido de identificar as vítimas, autoria e motivação para o crime.