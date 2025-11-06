Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Casal é assassinado dentro de casa no Engenho Velho de Brotas

Crime aconteceu na localidade da Ladeira do Sapoti

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/11/2025 - 6:28 h | Atualizada em 06/11/2025 - 6:56
Rua Reis Príncipe
Rua Reis Príncipe -

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira, 6, na Rua Reis Príncipe, na localidade conhecida como Ladeira do Sapoti, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

Segundo apurado pela Polícia Civil, um grupo de homens encapuzados invadiu a residência onde estavam as vítimas e executaram o casal com vários disparos de arma de fogo. Informações apuradas pelo Portal A TARDE indicam de que o casal só morava no local há cerca de 15 dias.

De acordo com a Polícia Militar, a 26ª CIPM foi acionada em razão de um casal morto por disparo de arma de fogo no interior de um imóvel. Ao chegarem, os agentes constataram o fato e adotaram todos os procedimentos cabíveis, como o isolamento do local até a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Corpo em mata pode ser de adolescente sequestrado em Feira de Santana
Mãe e filho são baleados em ataque criminoso
Policial civil e comparsas são presos após roubo de residência

Guias para remoção e necropsia foram expedidas e diligências são realizadas no sentido de identificar as vítimas, autoria e motivação para o crime.

