Policial civil e comparsas são presos após roubo de residência

Policial civil ficou no carro para ajudar na fuga - Foto: Reprodução

Uma família em Mauá, na Grande São Paulo, viveu momentos de terror ao ter sua casa invadida por quatro criminosos, que os mantiveram reféns, na noite desta terça-feira, 4. O que eles não sabiam é que entre os suspeitos presos, estava um policial civil do 4º Distrito Policial de Mauá. Sérgio Monteiro Muniz foi preso com dois comparsas. Um quarto integrante do grupo continua foragido.

Segundo informações da Polícia Militar, o assalto teve início quando um dos criminosos se passou por entregador de medicamentos, chamando o morador pelo nome. Em seguida, os demais suspeitos, armados e mascarados, invadiram a casa. O policial civil teria permanecido no carro, para ajudar na fuga.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No memento do crime, estavam na casa a mãe, duas crianças de 4 e 11 anos e um filho adulto. Foi o pai quem acionou a PM, após desconfiar da demora da entrega. Ele conferiu as câmeras de segurança e forneceu detalhes sobre o veículo utilizado pelos criminosos.

O assalto durou cerca de seis a dez minutos. A Polícia Militar localizou o veículo a menos de um quilômetro da residência, prendeu os três suspeitos em flagrante e recuperou os objetos roubados. As informações são do G1.

O crime é apurado pelo 1º Distrito Policial de Mauá e a Corregedoria da Polícia Civil abrirá investigará a participação do policial no crime. A Secretaria de Segurança Pública reforçou que "a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta e pune com rigor quem infringe a lei".