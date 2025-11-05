Menu
Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Investigações apontam que o criminoso viajou três vezes à Europa para receber treinamento militar

Luan Julião

Por Luan Julião

05/11/2025 - 19:39 h
Philippe Marques Pinto, de 29 anos
Philippe Marques Pinto, de 29 anos -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que um integrante do Comando Vermelho viajou à Ucrânia para receber treinamento militar em técnicas de guerra. Segundo a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), o objetivo do criminoso, identificado como Philippe Marques Pinto, de 29 anos, era aplicar o conhecimento adquirido em confrontos contra forças de segurança no estado.

Durante o período de treinamento, Philippe teria gravado e divulgado um vídeo nas redes sociais, no qual aparece usando farda militar e segurando um fuzil. As investigações apontam ainda que ele mantém ligação com Antônio Hilário Ferreira, o “Rabicó”, apontado como chefe do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e uma das principais lideranças do Comando Vermelho.

A polícia identificou ao menos três viagens dele à Europa, realizadas em junho de 2023, junho de 2024 e setembro de 2025 e confirmou sua presença na Ucrânia. O suspeito continua no país, segundo as autoridades.

As técnicas de guerra usadas no conflito europeu já vêm sendo adaptadas por criminosos no Rio. Em uma megaoperação recente, que resultou em mais de 120 mortes, traficantes utilizaram drones equipados com dispensadores, dispositivos que permitem lançar explosivos a distância, contra policiais e grupos rivais.

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Philippe, que já possui antecedentes por tráfico de drogas, deverá responder também por apologia e associação para o tráfico.

brasil crime CV facção Guerra TERROR Ucrânia

