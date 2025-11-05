Vereador é preso suspeito de estuprar adolescente no interior da Bahia

- Foto: Reprodução/DivulgaCand

O vereador Nilton Vinha (Republicanos), de 55 anos, foi preso na manhã de terça-feira, 4, suspeito de estuprar uma adolescente no município de Terra Nova, a cerca de 80 km de Salvador. A prisão preventiva, decretada pela Justiça, foi cumprida por equipes da Delegacia Territorial de Santo Amaro, responsáveis pela investigação do caso. O parlamentar permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com as apurações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 22 de outubro, dentro de um condomínio residencial. Nilton teria ido à casa da vítima afirmando que entregaria uma cesta básica à família. Ele pediu que a adolescente o acompanhasse para buscar o benefício e, ao retornar, a jovem demonstrou comportamento alterado e relatou dores abdominais.

Horas depois, a adolescente contou à mãe que havia sido abusada pelo vereador. O caso foi registrado cinco dias mais tarde, em 27 de outubro, após a vítima ser levada ao Hospital Municipal de Terra Nova, onde uma médica constatou sinais compatíveis com abuso sexual e orientou a família a procurar a delegacia.

Com a formalização da denúncia, a equipe policial colheu depoimentos, requisitou exames periciais e reuniu provas que embasaram a representação pela prisão preventiva do suspeito.

Para preservar a integridade psicológica da vítima, o delegado responsável solicitou a colheita antecipada do depoimento especial, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O pedido foi acatado pela Justiça, e a adolescente foi ouvida em juízo com o acompanhamento da equipe psicossocial do município.