Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vereador é preso suspeito de estuprar adolescente no interior da Bahia

Parlamentar de 55 anos foi detido por ordem judicial após inquérito reunir provas do crime de estupro de vulnerável

Luan Julião

Por Luan Julião

05/11/2025 - 18:24 h
Imagem ilustrativa da imagem Vereador é preso suspeito de estuprar adolescente no interior da Bahia
-

O vereador Nilton Vinha (Republicanos), de 55 anos, foi preso na manhã de terça-feira, 4, suspeito de estuprar uma adolescente no município de Terra Nova, a cerca de 80 km de Salvador. A prisão preventiva, decretada pela Justiça, foi cumprida por equipes da Delegacia Territorial de Santo Amaro, responsáveis pela investigação do caso. O parlamentar permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com as apurações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 22 de outubro, dentro de um condomínio residencial. Nilton teria ido à casa da vítima afirmando que entregaria uma cesta básica à família. Ele pediu que a adolescente o acompanhasse para buscar o benefício e, ao retornar, a jovem demonstrou comportamento alterado e relatou dores abdominais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Secretário do RJ compara operações do Rio e da Bahia, e Werner reage
Homem é preso após ameaçar filha por causa de R$ 30 na Bahia
Adolescentes são enviados pelo CV para executar traficantes rivais

Horas depois, a adolescente contou à mãe que havia sido abusada pelo vereador. O caso foi registrado cinco dias mais tarde, em 27 de outubro, após a vítima ser levada ao Hospital Municipal de Terra Nova, onde uma médica constatou sinais compatíveis com abuso sexual e orientou a família a procurar a delegacia.

Com a formalização da denúncia, a equipe policial colheu depoimentos, requisitou exames periciais e reuniu provas que embasaram a representação pela prisão preventiva do suspeito.

Para preservar a integridade psicológica da vítima, o delegado responsável solicitou a colheita antecipada do depoimento especial, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O pedido foi acatado pela Justiça, e a adolescente foi ouvida em juízo com o acompanhamento da equipe psicossocial do município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime interior Polícia vereador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x