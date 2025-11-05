POLÍCIA
Vereador é preso suspeito de estuprar adolescente no interior da Bahia
Parlamentar de 55 anos foi detido por ordem judicial após inquérito reunir provas do crime de estupro de vulnerável
Por Luan Julião
O vereador Nilton Vinha (Republicanos), de 55 anos, foi preso na manhã de terça-feira, 4, suspeito de estuprar uma adolescente no município de Terra Nova, a cerca de 80 km de Salvador. A prisão preventiva, decretada pela Justiça, foi cumprida por equipes da Delegacia Territorial de Santo Amaro, responsáveis pela investigação do caso. O parlamentar permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.
De acordo com as apurações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 22 de outubro, dentro de um condomínio residencial. Nilton teria ido à casa da vítima afirmando que entregaria uma cesta básica à família. Ele pediu que a adolescente o acompanhasse para buscar o benefício e, ao retornar, a jovem demonstrou comportamento alterado e relatou dores abdominais.
Horas depois, a adolescente contou à mãe que havia sido abusada pelo vereador. O caso foi registrado cinco dias mais tarde, em 27 de outubro, após a vítima ser levada ao Hospital Municipal de Terra Nova, onde uma médica constatou sinais compatíveis com abuso sexual e orientou a família a procurar a delegacia.
Com a formalização da denúncia, a equipe policial colheu depoimentos, requisitou exames periciais e reuniu provas que embasaram a representação pela prisão preventiva do suspeito.
Para preservar a integridade psicológica da vítima, o delegado responsável solicitou a colheita antecipada do depoimento especial, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O pedido foi acatado pela Justiça, e a adolescente foi ouvida em juízo com o acompanhamento da equipe psicossocial do município.
