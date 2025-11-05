POLÍCIA
Adolescentes são enviados pelo CV para executar traficantes rivais
Polícia apreendeu submetralhadora e munições em casa usada como base de apoio do CV
Por Luan Julião
Um plano de homicídio atribuído à facção Comando Vermelho (CV) foi desarticulado pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 4, em Cáceres, a 220 quilômetros de Cuiabá. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após serem flagrados com uma submetralhadora e confessarem que haviam sido enviados ao município para matar um rival da organização criminosa.
De acordo com a PM, os jovens chegaram a Cáceres no dia 3 de novembro com ordens repassadas por um integrante do CV que cumpre pena em uma penitenciária. A execução seria a forma encontrada pelos dois para quitar uma dívida com o grupo criminoso.
A operação ocorreu em uma residência situada na esquina das ruas C e São Messias, endereço já conhecido das forças de segurança. O imóvel vinha sendo monitorado por servir de abrigo a criminosos de outras regiões e por ter sido cenário de um assassinato anterior.
Durante a chegada dos policiais, um dos suspeitos tentou escapar pulando um muro lateral, mas foi capturado após um cerco. O segundo adolescente acabou localizado escondido em uma casa vizinha.
Arma de uso restrito
Dentro da residência, os militares encontraram uma submetralhadora, dois carregadores e 36 munições. O armamento, de uso restrito, costuma ser empregado por facções em confrontos urbanos e demonstra o nível de articulação dos envolvidos.
Os adolescentes admitiram que aguardavam novas instruções para realizar o crime, que seria executado ainda nesta semana, segundo os investigadores.
Expansão criminosa sob vigilância
A PM também esteve em um assentamento no Vale Verde, onde os suspeitos teriam se abrigado antes da operação. Nenhum material ilícito foi apreendido no local.
Conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres, os dois permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar quem ordenou o homicídio e acompanhar o avanço do Comando Vermelho na região de fronteira com a Bolívia.
