HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é baleado durante tentativa de assalto na Avenida Gal Costa

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Geral do Estado

Luan Julião

Por Luan Julião

05/11/2025 - 14:48 h
Investigações seguem para identificar o autor do disparo
O homem identificado como Alexandre Aragão Silva, de 41 anos, foi baleado na manhã desta quarta-feira, 5, durante uma tentativa de assalto na Avenida Gal Costa, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi abordada por um homem armado e acabou atingida por um disparo no ombro durante a ação.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 48ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, ferida na região do ombro.

Leia Também:

Código vermelho: suspeitos de tráfico e homicídio são presos na Bahia
Werner faz balanço de operação e alerta: “Comprar celular roubado é crime”
Homem é morto com tiros na cabeça na Ilha das Cobras

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro e encaminhou Alexandre ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a Polícia Civil, ele permanece internado na unidade.

O posto policial do HGE registrou o atendimento e confirmou que o homem foi atingido durante uma tentativa de assalto. As investigações seguem para identificar o autor do disparo e esclarecer as circunstâncias do crime.

