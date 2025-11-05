POLÍCIA
Homem é baleado durante tentativa de assalto na Avenida Gal Costa
Vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Geral do Estado
Por Luan Julião
O homem identificado como Alexandre Aragão Silva, de 41 anos, foi baleado na manhã desta quarta-feira, 5, durante uma tentativa de assalto na Avenida Gal Costa, em Salvador.
De acordo com informações preliminares, a vítima foi abordada por um homem armado e acabou atingida por um disparo no ombro durante a ação.
Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 48ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, ferida na região do ombro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro e encaminhou Alexandre ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a Polícia Civil, ele permanece internado na unidade.
O posto policial do HGE registrou o atendimento e confirmou que o homem foi atingido durante uma tentativa de assalto. As investigações seguem para identificar o autor do disparo e esclarecer as circunstâncias do crime.
