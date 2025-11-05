POLÍCIA
Homem é morto com tiros na cabeça na Ilha das Cobras
Investigação vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios
Por Bernardo Rego
Um homem foi encontrado morto na terça-feira, 4, no bairro Conceição II, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, em uma localidade conhecida como Ilha das Cobras. O corpo da vítima foi encontrado às margens de uma lagoa com marcas de tiros.
Segundo informações preliminares, o homem foi atingido na região da cabeça, axilar e braço esquerdo.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de um homem sem identificação formal cujo corpo com marcas de disparos de arma de fogo foi encontrado na manhã da última terça-feira (4), às margens de um lago.
Ainda segundo a polícia, guias para remoção e necropsia foram expedidas, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar vítima, autoria e motivação para o crime.
