INVESTIGAÇÃO

Envolvido em latrocínio de empresário baiano é capturado

Suspeito foi localizado com arma, munições, drogas e o veículo usado no crime

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

29/10/2025 - 23:20 h
Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 32 anos, foi assassinado em fevereiro deste ano, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana.
Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 32 anos, foi assassinado em fevereiro deste ano, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana.

O homem suspeito de envolvimento no latrocínio do empresário Iranilson Fiuza foi preso nesta quarta-feira, 29, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar realizado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana).

O investigado, de 26 anos, é o segundo envolvido identificado nas investigações. Ele foi localizado em sua residência, tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos:

  • um revólver calibre .38 com seis munições intactas;
  • onze munições calibre 12;
  • porções de maconha e cocaína;
  • duas balanças;
  • um caderno com anotações do tráfico de drogas;
  • uma balaclava;
  • um coldre;
  • diversos sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes;
  • um veículo usado no crime.

Relembre o crime

Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 32 anos, foi assassinado em fevereiro deste ano, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana.

Na ocasião, homens armados invadiram a residência da vítima, subtraíram um cofre com grande quantia em dinheiro e uma arma de fogo. O empresário se recusou a informar a senha do cofre e foi levado pelos criminosos. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto, com uma perfuração por disparo de arma de fogo, dentro do porta-malas do próprio veículo.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, enquanto o preso permanece à disposição da Justiça.

