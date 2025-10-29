Envolvido em latrocínio de empresário baiano é capturado

Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 32 anos, foi assassinado em fevereiro deste ano, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana. - Foto: Redes sociais

O homem suspeito de envolvimento no latrocínio do empresário Iranilson Fiuza foi preso nesta quarta-feira, 29, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar realizado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana).

O investigado, de 26 anos, é o segundo envolvido identificado nas investigações. Ele foi localizado em sua residência, tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos:

um revólver calibre .38 com seis munições intactas;

onze munições calibre 12;

porções de maconha e cocaína;

duas balanças;

um caderno com anotações do tráfico de drogas;

uma balaclava;

um coldre;

diversos sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes;

um veículo usado no crime.

Relembre o crime

Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 32 anos, foi assassinado em fevereiro deste ano, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana.

Na ocasião, homens armados invadiram a residência da vítima, subtraíram um cofre com grande quantia em dinheiro e uma arma de fogo. O empresário se recusou a informar a senha do cofre e foi levado pelos criminosos. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto, com uma perfuração por disparo de arma de fogo, dentro do porta-malas do próprio veículo.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, enquanto o preso permanece à disposição da Justiça.