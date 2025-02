Após sequestro, homem é encontrado morto com mãos amarradas na Bahia

Corpo foi encontrado dentro de um veículo com ferimento na cabeça - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um homem identificado com Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, de 33 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 18, na zona rural do distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. Ele havia sido sequestrado no dia anterior. Seu corpo foi encontrado dentro de um veículo com ferimento na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, na segunda, 17, três homens invadiram a chácara de Iranilson, localizada na Estrada da Lagoa Suja, e roubaram um cofre e o veículo da vítima. Durante o roubo, Iranilson foi levado como refém pelos criminosos, que seguiram rumo à BR-116 Norte.

Após serem acionados, policiais iniciaram as buscas na região, mas não conseguiram localizar a vítima ou os suspeitos durante a noite. Na manhã seguinte, às 5h43, a Central de Comunicação (Cicom) informou que o corpo de Iranilson foi encontrado sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo dele foi encontrado sentado na mala de um veículo, com as mãos amarradas para trás.

Segundo a Polícia Civil, guias de local e necropsia foram expedidas e a unidade especializada realiza diligências para identificar a autoria e motivação do crime.