Seis pessoas morrem em acidente entre van e caminhão no norte da Bahia

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma van, que aconteceu na terça-feira, 18, no entroncamento entre a BR-324 e a BA-131, deixou seis pessoas mortas sendo cinco adultos e uma criança. Os óbitos foram confirmados pela Secretária de Saúde de Caém, no norte da Bahia.

Ainda de acordo com a secretaria, as vítimas são dois homens, duas mulheres e uma criança. A sexta vítima é uma mulher que morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML),

Entre os feridos, três foram levados para a UPA e outros seis para o Hospital Regional Vicentina Goulart. Segundo a unidade de saúde, quatro pacientes têm quadro de saúde estável; um foi intubado; e o outro submetido a uma tomografia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram lateralmente. A van seguia de Jacobina com destino a Caém e entrava na curva enquanto o caminhão seguia no sentido contrário, quando a batida ocorreu.